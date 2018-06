​Més de 5.000 barcelonins reclamen canviar el nom de l'avinguda Príncep d'Astúries

Plena confiança que es canviï el nom de l’Avinguda Príncep d’Astúries per la tradicional de Riera de Cassoles. Gràcies a tots els que ho estan fent possible @RieradeCassoles https://t.co/qAdt0ZmVBF — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 14, 2018

La Plataforma Riera de Cassoles, formada per veïns dels districtes de Gràcia i Sarrià Sant-Gervasi de Barcelona, ha lliurat aquest dijous a les oficines municipals 5.356 signatures a favor del canvi de nom de l'avinguda Príncep d'Astúries pel de Riera de Cassoles. El mateix president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat a través de Twitter la seva "plena confiança" perquè s'executi aquest canvi de nom.La iniciativa ciutadana, que ha comptat amb la participació dels veïns i tècnics i que s'ha dut a terme després de dos mesos de recollida de signatures, busca "recuperar el nom original de la riera que separava els dos districtes", ha explicat en declaracions als mitjans el portaveu de la plataforma, Francesc Rosell."L'any 2016 va començar aquest procés del canvi de nomenclatura amb la cerca d'un terme que no generés polèmica política, sinó que fos una reconstrucció històrica de la ciutat", i ha dit que el canvi pel de Riera de Cassoles té, segons creu, més sentit perquè actualment no existeix un príncep d'Astúries sinó una princesa.A més, ha assenyalat que el nom del carrer Príncep d'Astúries va ser estipulat l'any 1939, després de la Guerra Civil, i que la intenció de la plataforma era buscar un altre tipus de referents i de memòria històrica. "Va ser a través d'investigacions, juntament amb el Taller d'història de Gràcia i el de Sarrià-Sant Gervasi, que es va determinar l'antiga existència de la riera", ha relatat.La iniciativa ciutadana presentada aquest dijous consta de 118 plecs de signatures –5.356 en total- que s'adhereixen a la proposta, i d'aquestes, 2.094 corresponen al districte de Gràcia i 1.956 al de Sarrià-Sant Gervasi."Són uns resultats extraordinaris que han permès crear xarxa entre associacions, entitats i comerços dels dos districtes", ha explicat el portaveu, que ha celebrat que el nombre de signatures quadrupliquin les exigides per reglament (1.170) per tirar endavant aquest tipus d'iniciatives.D'acord amb el reglament –aprovat l'octubre del 2017 per l'Ajuntament de Barcelona-, la iniciativa constarà com a punt en l'ordre del dia als propers plens dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, i la plataforma confia que l'acceptació dels veïns "plasmada en la recollida de signatures" facilitarà l'aprovació del canvi de nom."Si els plens ho aproven, la proposta passarà al Nomenclàtor de Barcelona, l'òrgan que decidirà si el canvi es porta a terme o no", ha explicat Rosell, que ha afegit que la plataforma preveu començar una roda de contacte amb tots els grups polítics per explicar la iniciativa i proporcionar informació del procés.

