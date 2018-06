Un home es llança per la finestra quan l'anaven a desnonar a Cornellà

Un home ha mort aquest dimecres al matí a Cornellà després de saltar per la finestra del seu domicili, situat en un desè pis, quan la comitiva judicial l'anava a desnonar, segons ha avançat El País . Ha estat just en el moment en què la comitiva, acompanyada dels Mossos d'Esquadra, ha trucat a la porta.En un primer intent, al voltant de les 10.30 hores del matí, l'home s'ha negat a deixar entrar la comitiva judicial al pis. A continuació aquesta s'hi ha personat amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra i l'home els ha demanat un moment abans d'obrir. Tot seguit, han sentit un crit d'una dona des de l'interior del pis que els informava que l'home havia saltat per la finestra.Segons el mateix mitjà, la víctima vivia amb la seva parella en un pis de la propietat d'un banc i, després de dues pròrrogues, ja acumulaven un deute de 14 mensualitats.El SEM s'ha desplaçat tot el seguit fins al lloc, al carrer Camèlia, però només ha pogut certificar la mort de l'home.

