Graupera proposa estendre les primàries de Barcelona a tot Catalunya

La proposta de realitzar unes primàries obertes per concórrer a les eleccions municipals del pròxim any amb candidatures unitàries independentistes llançada pel professor Jordi Graupera per a Barcelona vol estendre's a tot Catalunya, amb l'objectiu d'implementar el mandat de l'1-O i aconseguir "el control del territori".L'exalcalde d'Arenys de Munt (Maresme) i impulsor de la primera consulta popular sobre la independència, Josep Manel Ximenis, ha presentat aquest dijous en roda de premsa la proposta, anomenada Primàries per la República, amb Graupera, els impulsors de la proposta a Mataró (Maresme), Mercè Feliu, i a Reus (Baix Camp), Lluís Gibert, a la qual han assistit dirigents de Demòcrates com Antoni Castellà, el regidor a Barcelona, Gerard Ardanuy, i l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert.En el seu manifest, assenyalen que Primàries per la República es constitueix per dur a terme des dels municipis i de forma irrenunciable el mandat de l'1-O i "exercir el control del territori per defensar la República Catalana", i la iniciativa celebrarà una convenció el 14 de juliol a Granollers (Vallès Oriental), en la qual preveuen elaborar el reglament base dels processos.A preguntes dels mitjans, Ximenis ha assegurat que hi ha molts municipis interessats i cada dia n'hi ha més, i Graupera ha assegurat que grups de 14 municipis diferents han contactat amb ell, entre els quals figuren Lleida, Reus i, a la demarcació de Barcelona, Terrassa, Mataró i Sabadell, entre d'altres.Ximenis ha destacat que la convenció del 14 de juliol està oberta a ciutadans, entitats i també partits polítics, i ha explicat que en ella la coordinadora de les primàries, ara "provisional i embrionària", es farà més sòlida amb els seus membres i estructura.Preguntats per què passarà si els partits sobiranistes no donen suport a la proposta, Ximenis ha assenyalat que no tot depèn d'ells, i Graupera ha sostingut que quan va presentar la seva proposta ja tenia la impressió que els partits serien els últims a acceptar-la, perquè són els que tenen menys incentius, especialment ERC, segons ell: "Res del que està passant ens sembla una sorpresa". Sobre l'aposta de la candidata del PDECat a Barcelona, Neus Munté, de liderar una candidatura unitària , ha dit que li sembla fantàstic: "Cap problema a treballar per un cap de llista diferent de mi, sempre que el cap de llista es guanyi el seu lloc en unes primàries obertes".

