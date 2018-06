​El Corte Inglés destitueix Gimeno i nomena nou president Nuño de la Rosa

El Corte Inglés ha destituït aquest dijous Dimas Gimeno com a president, càrrec pel qual ha nomenat Jesús Nuño de la Rosa, un dels dos consellers delegats del gegant de la distribució i home de confiança de les germanes Álvarez, segons han informat a Europa Press en fonts properes a la companyia.Així ho ha aprovat el consell d'administració del grup, que s'ha reunit amb caràcter extraordinari per abordar, per primera vegada en la seva història, la destitució i nomenament d'un president, fet que posa de manifest la pèrdua de confiança de l'òrgan de govern en Gimeno.Amb el suport majoritari del consell, Nuño de la Rosa, figura clau en la signatura de l'acord de finançament de deute a principis d'aquest any per un import màxim de 3.650 milions d'euros, es converteix així en el cinquè president d'El Corte Inglés després de César Rodríguez, Ramón Areces, Isidoro Álvarez i Dimas Gimeno, i en el primer que no forma part de la família fundadora del grup.El nou president de la companyia, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a Viajes El Corte Inglés, empresa de la qual és director general des del 1998. Nuño de la Rosa, que també és patró de la Fundació Ramón Areces, ha destacat pel seu coneixement de l'àmbit financer, del sector hoteler i turístic.El consell d'administració ha afrontat una jornada clau en la història del grup i s'ha reunit amb tres punts en l'ordre del dia: aprovació de l'acta de l'anterior reunió del consell, el del passat 30 de maig, destitució i nomenament del president i precs i preguntes.Amb el nomenament de Nuño de la Rosa, el consell d'administració d'El Corte Inglés advoca per recuperar la normalitat de la companyia i segueix apostant per la professionalització de la gestió, activitat que Nuño de la Rosa ja portava a terme des que va ser nomenat conseller delegat juntament amb Víctor del Pozo l'any passat.Dimas Gimeno, per la seva banda, no ha acudit finalment a la reunió del consell d'administració en la qual s'ha aprovat la seva destitució, amb el suport de gran part dels consellers, i ha estat al seu despatx de les oficines del grup al carrer Hermosilla, en no estar d'acord amb la seva celebració, segons han assenyalat a Europa Press en fonts properes al directiu. En aquest sentit, Gimeno ja ha anunciat la seva intenció d'impugnar-lo davant els tribunals perquè totes les decisions adoptades quedin anul·lades.El fins aquest dijous president d'El Corte Inglés va constatar a la reunió del passat 30 de maig la falta de suport del màxim òrgan de govern a la seva continuïtat en el càrrec, tenint en compte que set dels deu consellers ja van anticipar l'orientació del seu vot favorable a la seva destitució.Un cop destituït com a president i rellevat en el càrrec, Gimeno continuarà com a conseller fins a la celebració de la junta d'accionistes d'agost, en la qual fins i tot podria ser destituït també com a membre del consell d'administració, tret que presentés abans la seva dimissió.Gimeno va assumir la presidència del grup amb 39 anys el setembre del 2014, després de morir el seu oncle Isidoro Álvarez, si bé a finals d'octubre del 2017 Víctor del Pozo i Jesús Nuño de la Rosa van ser nomenats consellers delegats assumint els poders executius.

