La demanda d'escola pública a Barcelona supera la de concertada per primera vegada

Per primera vegada, la demanda de places a P3 a l'escola pública ha superat la demanda de la concertada. De les 12.760 sol·licituds, 6.442 han estat per a centres públics i 6.318 per centres concertats. Per tant, el 50,5% de les famílies han escollit pública, superant el 49,6% que ho va fer el curs anterior. Es confirma així el canvi de tendència dels darrers anys que ha obligat al Consorci de Barcelona a augmentar el nombre de centres a la ciutat En aquest sentit, i de manera extraordinària, el Consorci d'Educació amplia a 107 les places als barris de l'Esquerra de l'Eixample, Gràcia i Horta a partir d'un increment de ràtio i la creació de 2 grups i 1 línia addicionals. D'aquesta manera es vol donar resposta a les famílies que amb l'oferta inicial havien quedat fora de les escoles públiques del barri.

