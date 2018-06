La Fiscalia recorre la sentència d'Altsasu perquè sí que hi veu terrorisme

La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha recorregut la sentència que condemna vuit joves d’Altsasu per l’agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d’octubre del 2016 perquè entén que sí que ha de ser qualificada com a terrorisme.El ministeri públic demanava penes d’entre 12 anys i mig i 62 anys i mig de presó per als vuit acusats per delictes de lesions i amenaces terroristes, però finalment la Secció Primera de la Sala del Penal els va condemnar a 2 i 13 anys per atemptat a agents de l’autoritat, lesions, desordres públics i amenaces.Encara que els magistrats van interposar les penes més altes contemplades per als delictes citats, no creuen que hagin de ser de penats com a terrorisme perquè “no ha quedat plenament acreditada la finalitat terrorista de la seva acció i tampoc la seva vinculació o pertinença a ETA”el tribunal està d’acord amb la Fiscalia i les acusacions particulars i popular amb què l’agressió d’Altsasu no va ser només una simple baralla de bar, però no estima que els condemnats “tinguessin la intenció clara i finalitat de dur a terme algun dels postulats que tingués la banda terrorista ETA ni que haguessin assumit en aquella època tals postulats”.“Per tant, no resulta provat que tinguessin intenció de subvertir l’ordre constitucional o alterar greument la peu pública o provocar el terror en la gent a la localitat d’Altsasu”, explica la Sala en la seva sentència.

