Sant Cugat del Vallès, el municipi de l'Estat amb l'atur més baix

Altres indicadors mostren que Girona és la segona ciutat de l'Estat amb una menor proporció de llocs de treball de la indústria (2,9%) i la segona amb una major proporció en el sector serveis (84,1%), on Barcelona se situa en 13è lloc (90,8%).

Sant Cugat del Vallès és el cinquè municipi de l'Estat amb una renda per càpita més alta, amb 18.326 euros, calculada a partir de les dades del 2015 procedents de fonts tributàries, en una classificació liderada per Pozuelo de Alarcón (23.861 euros), Boadilla del Monte (19.510 euros) i La Rozas (18.798 euros), segons els Indicadors Urbans elaborats per l'Institut Nacional d'Estadística.A més, el municipi vallesà és el que presenta un índex d'atur més baix, amb un 7,4%, juntament amb Pozuelo de Alarcón, amb el mateix percentatge. Quant a l'esperança de vida, Sant Cugat del Vallès també és la localitat catalana més ben situada a nivell de tot l'Estat i ocupa el 12è lloc (84,2 anys), en una llista liderada per Rivas-Vaciamadrid (85,8 anys) i Pozuelo de Alarcón (85,5 anys).

