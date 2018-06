Diego Torres ingressarà a la presó de Brians 2

L'exsoci d'Iñaki Urdangarin a l'Institut Nóos, Diego Torres, condemnat a cinc anys i vuit mesos de presó per malversació, prevaricació i delictes fiscals, ingressarà abans de dilluns a la presó catalana de Brians 2, a Sant Esteve de Sesrovires (el Baix Llobregat). Torres té la seva residència a Sant Cugat del Vallès.Aquesta ha estat la decisió de l'empresari, després que aquest dimecres l'Audiència de Palma notifiqués als condemnats que tenien cinc dies -fins dilluns- per entregar-se a serveis penitenciaris, en qualsevol de les presons de l'Estat. En aquest punt, Torres ha anunciat que es presentarà a la presó catalana que també va acollir els condemnats Fèlix Millet i Jordi Montull.Per altra banda, l'expresident balear Jaume Matas va anunciar a l'Audiència que durant aquests dies s'entregarà al centre penitenciari d'Aranjuez, on haurà de complir tres anys i vuit mesos de presó.

