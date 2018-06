Anna Erra vol tornar a ser alcaldessa de Vic

Anna Erra es postula per tornar a repetir com a alcaldessa. Aquesta vegada, però, se sotmetrà a la decisió de la militància del PDECat de Vic en unes primàries. Per primer cop es poden presentar candidatures fins aquest divendres i, de moment, sembla que Erra no té rivals. Tal com explica, la convocatòria "està oberta a tothom i el partit decidirà la millor opció".El resultat es votarà en una trobada el proper 27 de juny a la seu del partit a Vic, on l'actual alcaldessa haurà d'exposar el seu programa. Si guanya Erra, es presentarà a les eleccions municipals del 2019 sota les sigles de Junts per Catalunya (JxC) i llavors, tal com explica, començarà a "pensar i redefinir l'equip".Anna Erra apunta que, després de pensar-hi molt, ha decidit ser una de les candidates. "Hem avançat amb molts projectes, però encara ens queden coses per fer", deia l'alcaldessa. Aquests projectes són "la Biblioteca, el POUM, el projecte de la universitat a la part del riu....". "Vull acabar de fer els deures que m'havia compromès a la ciutat i per això crec que necessito 4 anys més", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)