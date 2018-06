​Mor una dona de 27 anys durant un rescat marítim a l'Ametlla de Mar

Una dona de 27 anys ha mort aquest dijous a la matinada durant un rescat marítim davant la costa del l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Segons ha pogut confirmar l’ACN, cap a dos quarts d'onze de la nit d'aquest dimecres Salvament Marítim va rebre l’avís que hi havia una embarcació de motor a la deriva, amb quatre ocupants a bord, després de patir una avaria davant del port de Calafat.L'embarcació de salvament Salvamar Polaris va sortir des del port de Tarragona per localitzar-los i socórrer-los. Al dispositiu es va afegir posteriorment l'helicòpter Helimer 220, que va acabar localitzant la nau avariada –de 6,8 metres d'eslora i batejada com a 'Ursus'- a unes sis milles de la costa. L'accident es va produir quan la Salvamar Polaris remolcava l'embarcació avariada amb els quatre tripulants a bord. Segons Salvament Marítim, les condicions de mal temps, amb "forta maregassa" i ràfegues de vent fins a 50 nusos, van provocar que comencés a entrar aigua a l'interior i que acabés bolcant.Els mateixos efectius de la Salvamar Polaris van poder rescatar a tres persones però van constatar que la quarta tripulant, una dona, havia desaparegut. Després d'activar una altra embarcació–Salvamar Formalhaut- i submarinistes dels bombers de la Generalitat es va poder recuperar el cos de la noia, que va ser traslladada per l'helicòpter fins a l'aeroport de Reus. Tot i que durant el trajecte se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, que van continuar a terra el personal mèdic, va acabar morint.Per la seva banda, la Salvamar Polaris va traslladar els tres tripulants rescatats, ferits lleus amb símptomes d'hipotèrmia, fins al port de l'Ametlla de Mar on van arribar deu minuts abans de les cinc de la matinada. Allí mateix van ser donats d'alta després de ser atesos per una ambulància medicalitzada del SEM. Segons Salvament Marítim, l'embarcació hauria sortit dimecres del mateix port calero abans de patir l'avaria mar endins.Des de primera hora d'aquest dijous, la Salvamar Formalhaut continua buscant encara l'embarcació motora d'esbarjo accidentada, que va quedar buida a la deriva. Les condicions adverses del mar, segons Salvament Marítim, dificulten les tasques de recerca tot i que no es descarta que la nau s'hagués acabat enfonsant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)