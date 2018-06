VÍDEO Iñaki Gabilondo defensa Piqué i deixa en evidència el Reial Madrid

Iñaki Gabilondo: "Màxim Huerta dimitió, Julen Lopetegui fue destituido. El ministro más breve de la democracia comprendió que era imposible seguir, aunque lo hizo lanzando acusaciones que no venían a cuento" https://t.co/1arhDmLTvw pic.twitter.com/K0JKS36zNi — La Voz de Iñaki (@lavozdeinaki) 14 de juny de 2018

Iñaki Gabilondo considera que el cas Lopetegui, cessat com a seleccionador espanyol a poques hores de l'inici del Mundial per haver negociat des de l'ombra el seu fitxatge amb el Reial Madrid, ha estat un "ridícul esperpèntic". El periodista carrega contra el club blanc amb contundència en un vídeo i aprofita per defensar Gerard Piqué."Piqué, l'injuriat, mai li va perdre el respecte a la selecció; el Reial Madrid, gran d'Espanya, li va perdre ahir per complet". Així de categòric s'expressa Gabilondo, que considera que el club dirigit per Florentino Pérez i el ja exseleccionador van actuar incorrectament.En clau política, el periodista valora que Sánchez hauria d'haver cessat Màxim Huerta molt abans que aquest dimitís perquè "el missatge hagués sigut més potent". Tot i això, creu que el nou executiu socialista va actuar "amb prou rapidesa" i que el ja exministre de Cultura va encertar amb la seva renúncia. "Va comprendre que no havia de seguir, però va marxar fent unes acusacions que no venien a tom", opina.

