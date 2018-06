​José Guirao promet el càrrec com a ministre de Cultura després de la dimissió de Huerta

El nou ministre de Cultura, José Guirao, ha promès el càrrec a la Zarzuela en substitució de Màxim Huerta, que va dimitir dimecres després de les informacions que apuntaven que havia defraudat a Hisenda 218.000 euros entre 2006 i 2008 L'acte ha estat breu i en presència del rei Felip VI, el president Pedro Sánchez i la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Guirao té una àmplia trajectòria com a gestor cultural i el president, Pedro Sánchez, el va nomenar poc després que Huerta comparegués davant els mitjans de comunicació per anunciar la seva dimissió.El periodista i escriptor ha estat al càrrec només una setmana. L'acte d'intercanvi de carteres es farà al Ministeri de Cultura aquest dijous a les 12.30h. Entre d'altres funcions, Guirao va ser director de Belles Arts i Arxius del Ministeri de Cultura entre el 1993 i el 1994. Va dirigir el Museu Reina Sofía de Madrid entre el 1994 i el 2001. També ha estat director de La Casa Encendida de Madrid, el centre cutural de Cajamadrid, entre el 2002 i el 2014. També és professor convidat del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Carlos III de Madrid.El ministre de Cultura sortint, Màxim Huerta, ha entregat la cartera de Cultura i Esport al seu successor, José Guirao, en el tradicional acte de traspàs de cartera que s'ha fet aquest dijous. Huerta va dimitir dimecres –una setmana després d'arribar al càrrec- després que transcendís que havia defraudat 218.000 euros a Hisenda entre 2006 i 2008 i va haver de pagar una multa.Huerta ha fet una breu intervenció dient que passava pàgina i ha fet una analogia artística afegint que, si es tractés d'un concert, ningú li demani "cap bis". "Tenia 1000 projectes al cap i al teu en caben molts més i millors", ha manifestat Huerta.Per la seva banda, el nou ministre, José Guirao, ha agraït "la generositat" de Huerta i ha dit que marxa "de manera impecable". També ha manifestat que la seva acció al ministeri es mourà en un "sa equilibri entre la feina, la prudència i la valentia" i ha promès treballar també per buscar el consens en el món de la cultura, tot i reconèixer que "no és un moment fàcil" i que el tema pressupostari els condiciona.

