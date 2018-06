Els comuns insten l'Estat i la Generalitat a recuperar la relació bilateral

Josep Vendrell: "Sánchez ha de ser valent i no deixar-se acomplexar per PP i Ciutadans"

Omplir de contingut el diàleg que tant es pregona des del Govern de la Generalitat i des de l'executiu de Pedro Sánchez. Aquest és l'objectiu de la proposta que els comuns -en plena competència amb el PSC per erigir-se en mediadors del conflicte territorial- han desgranat en seu parlamentària i que pivota en demanar que la comissió Estat-Generalitat i la mixta de traspassos de competències es reuneixin en un termini màxim d'un mes. La primera no s'ha convocat des del 2011. La segona, des del 2010. Tot plegat, un reflex del deteriorament de les relacions i la falta de diàleg dels dos governs.La iniciativa del comuns es presenta de forma coordinada al Parlament i al Congrés en forma de proposta de resolució i de proposició no de llei. "En aquesta nova etapa s'ha de passar de les paraules als fets per agrupar noves i àmplies majories", ha defensat la portaveu parlamentària de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany. "Ha de ser un diàleg que no sigui fum", ha afegit el portaveu adjunt d'En Comú Podem, Josep Vendrell.La finalitat ha de ser, reivindiquen els comuns, establir una "relació de tu a tu" entre el Govern de Quim Torra i el de Pedro Sánchez basada en la "lleialtat i el respecte institucional". Vendrell ha llançat un missatge clar en aquest sentit al president espanyol: que sigui "valent" i que "no es deixi acomplexar" per part de PP i Ciutadans, que des l'oposició seguiran alimentant el relat segons el qual el govern del PSOE fa concessions a l'independentisme. De fet, ha recordat, la reunió d'aquestes comissions de caràcter bilateral estan fixades a l'Estatut.Els comuns proposen que part del contingut de la reunió de la comissió bilateral sigui, per exemple, la retirada per part del govern espanyol dels recursos presentats al Tribunal Constitucional contra lleis aprovades pel Parlament per unanimitat o amb una majoria de més de dos terços. "A part de torpedinar la normalitat democràtica, no s'ha avançar ni nacionalment ni socialment", ha lamentat Alamany. Per una altra banda, els comuns també demanen a la Generalitat que apliquin la part d'aquestes lleis que no ha estat tombada pel tribunal.La inversió en infraestructures i la negociació del nou sistema de finançament són dos punts més que sostenen que es poden portar a la taula de negociació. Totes aquestes qüestions consideren que poden ser clau per fixar unes bases per afrontar la resolució del conflicte polític amb Catalunya.A més d'una actitud "proactiva" a favor del diàleg, els comuns també han defensat que el govern de Pedro Sánchez prengui la iniciativa per intentar que es materialitzi un apropament dels presos polítics a presons catalanes. Es tracta, han dit, d'una "decisió política". Vendrell ha precisat que es tracta d'una petició que es pot vehicular a través de la secretaria general d'institucions penitenciàries. "És necessari per tenir un diàleg franc i honest", ha conclòs Alamany.

