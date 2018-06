Mercè Barceló: «S'ha creat un nou codi penal per aplicar-lo al cas català»

"Hi ha possibilitats que Llarena sigui condemnat per prevaricació a Bèlgica"

Mercè Barceló. Foto: Adrià Costa

Mercè Barceló és catedràtica de Dret Constitucional de la UAB. Foto: Adrià Costa

"El màxim que pot oferir la tercera via és una perfecció de la via autonòmica amb un toc alemany"

Mercè Barceló, entrevistada per Pep Martí. Foto: Adrià Costa

"Era inimaginable en el TC dels noranta que, com va passar per impedir la investidura de Carles Puigdemont, des de Moncloa es fes una trucada"

Barceló: "El TC en què vaig treballar era molt diferent a l'actual, hi havia magistrats de prestigi". Foto: Adrià Costa

Mercè Barceló: "La nova fiscal general s'haurà de pronunciar sobre la llibertat dels presos. Serà la prova del cotó". Foto: Adrià Costa

Mercè Barceló és catedràtica de Dret Constitucional a la UAB. Ha estat lletrada del Tribunal Constitucional (1994-98), que recorda molt diferent al d'ara, i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Va fer la seva tesi doctoral sobre el Tribunal Constitucional alemany i coneix a fons el funcionament del sistema federal germànic. Membre del Col·lectiu Praga, és una de les juristes més actives en el rebuig a l'aplicació de l'article 155 i favorable al dret a decidir. Està convençuda que una lectura oberta de la Constitució permetria la celebració d'un referèndum d'autodeterminació acordat. Denuncia que l'Estat ha creat un nou codi penal per aplicar a l'independentisme.- Ens estan donant moltes sorpreses els tribunals europeus. A Espanya s'ha construït un dret penal d'autor contra el procés. S'ha creat un nou delicte de desobediència, un nou delicte de malversació, un nou delicte de rebel·lió. No existien aquestes tipificacions de delictes de la manera en què s'estan aplicant. S'ha creat un nou codi penal per aplicar-lo al cas català. I crec que això continuarà així, sigui amb el Partit Popular, sigui amb el Partit Socialista. Ara, aquí hi ha un nou factor amb què ells no hi comptaven, que és el factor extern. Quan intervenen tribunals externs, es posa en evidència el discurs de l'Estat, que és molt feble i es desmorona. Ho hem vist amb les euroordres. Si totes són denegades... Si al senyor Llarena el condemnen per prevaricació a Bèlgica, serà un escàndol.- Sí. Amb les euroordres, Llarena s'ha engegat un tret al peu. Es presenta ell mateix com a víctima del procés. Han creat un metadret, un dret que està per sobre de tots els altres, i que es diu unitat d'Espanya. Per la unitat d'Espanya estan disposats a infringir el seu propi dret. Per no parlar de quan l'Estat va voler condecorar els policies alemanys que van detenir Puigdemont.- A nivell internacional, tenim dos tipus d'organismes. Pel que fa a tribunals, hi ha el Tribunal Europeu de Drets Humans, però per anar-hi s'han d'haver exhaurit tots els recursos interns, Suprem i TC inclòs. Després hi ha les organitzacions internacionals, les Nacions Unides i el Consell d'Europa, que són observadors. A l'ONU funciona l'alt comissionat de drets humans, que fa uns informes anuals de l'estat al món en matèria de drets humans. En el seu darrer informe, li diu tres coses a Espanya: que van ser brutals les càrregues policials de l'1-0, que no es pot empresonar ningú a la presó si no es donen les causes per fer-ho i que la situació a Catalunya només es podia resoldre per la via del diàleg. Perquè el comissionat hagi dit això, hi ha intervingut molta gent.- Com a integrant del Col·lectiu Praga vam presentar un informe amb el suport de 650 juristes. El Consell d'Europa potser és més efectiu perquè és més a prop i acull el Tribunal Europeu de Drets Humans. Si el mateix Consell d'Europa ha fet advertiments sobre la solidesa de l'estat de dret a Espanya, quan arribin els casos que ara estan pendents al Suprem, que arribaran en tromba, es trobaran amb un clima molt crític amb Espanya. El grup GRECO (Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa) ha estat molt crític amb la separació de poders a l'Estat.- El recurs per vulneració de drets davant del Suprem i dues denúncies, una davant el comissionat i diversos relators de l'ONU per vulneració de drets, i la que vam presentar davant la comissionada de drets humans del Consell d'Europa també per vulneració de drets. Que és la mateixa, però ampliada per vulneració de llibertat d'expressió, de reunió i d'integritat física.- Sí, ens van escoltar i estan molt preocupats. Comptaven amb el que va passar l'1-0, però els va frapar molt les vulneracions massives de la llibertat d'expressió, reunió, associació, del dret a la participació política, de la inviolabilitat parlamentària. No entenen la presó preventiva dels líders independentistes. Les apel·lacions en favor d'una solució pactada s'obren pas a Europa.- Una solució pactada vol dir un referèndum. Ens proposin el que ens proposin ara, la sortida passa per un referèndum. Hem despertat com a subjecte polític i volem decidir.- Crec que sí. Pot ser determinant per anul·lar l'estratègia de judicialització de l'Estat.- Si hi ha un acord pactat, sí. Qualsevol constitució democràtica pot contemplar que quan hi ha una minoria que, de manera continuada, reivindica decidir el seu futur com a comunitat política, es trobi una sortida. Sigui en un marc de constitució escrita, com al Canadà amb el Quebec, o no, com al Regne Unit amb Escòcia.- El sistema federal alemany és molt diferent. Potser, sobre el paper, les comunitats autònomes tenen més competències legislatives que els länder, que tenen més competències executives. Però el retrocés que hi ha hagut de l'Estat autonòmic des del 2010, amb la sentència de l'Estatut, ha estat enorme. L'autonomia política s'ha transformat en una mera autonomia administrativa.- No tenen res a veure. Alemanya no té cap problema d'integració territorial, ni en els länder amb més personalitat, com Baviera. Alemanya és una sola nació. No hi ha federalisme asimètric, és homogeni i els funciona. El federalisme els funciona perquè té com a objectiu la racionalització del poder i que l'administració estigui més a prop del ciutadà. La situació a Espanya no té res a veure. No hi ha una única nació. El federalisme no només ha de donar resposta a l'apropament del poder al ciutadà, sinó que ha de respondre a les reivindicacions de comunitats que volen decidir com a nació. Alemanya és un sistema autonòmic perfeccionat. Tenen un Senat que és una cambra territorial, hi ha una relació més fluida entre el Bund, la federació, i els länder, prenen més decisions conjuntes i funciona multilateralment. És el que pregonen acadèmics com Muñoz Machado o Eliseo Aja i el Cercle d'Economia. És un perfeccionament del règim autonòmic en termes alemanys i ho ofereixen com a tercera via.- És l'estat autonòmic en versió 2.0.- Sí. Hi havia magistrats de reconegut prestigi. Va ser del 1994 al 1998. Els seus integrants actuaven de manera molt independent. Era inimaginable que, com va passar per impedir la investidura de Carles Puigdemont, des de Moncloa es fes una trucada al TC. Hi havia gent molt conservadora, també de progressista, Sí que en moltes ocasions s'escombrava cap a l'Estat, però també hi havia gent que creia en el sistema autonòmic i mai hi va passar el que passa ara.- Perquè hi hagi moltes dones, no. Jo me n'alegro que hi hagi un govern paritari, és com hauria de ser sempre. Ara, que això impliqui una nova política és altra cosa. I d'alguna de les dones em consta la poca sensibilitat en el tema català, com Carmen Calvo. Va ser una de les dirigents que va estar en la Declaració de Granada del PSOE. La seva concepció de la Constitució és absolutament llunyana de la que tinc jo, que també soc dona.- El seu progressisme l'haurà de demostrar. Hauria de posicionar-se a favor de la sortida dels presos. Serà la prova del cotó.- És que l'aplicació que s'ha fet del 155 ha estat inconstitucional. Cap aplicació d'un precepte pot anar en contra d'altres preceptes constitucionals. Els requeriments formals de requeriment no es va fer en forma. Es va fer una pregunta al president de la Generalitat, que es va respondre. I a partir d'aquí, el 155 ja no era d'aplicació. Ho diu el recurs que va presentar Podem, que està molt ben fet. L'aplicació del 155 ha violentat la Constitució perquè la Carta Magna estableix que és l'Estatut qui estableix qui ha de dissoldre el Parlament d'una comunitat i convocar eleccions. S'han vulnerat drets dels ciutadans i dels parlamentaris. S'ha vulnerat el dret dels diputats a romandre en el seu lloc sense la interferència il·legítima del president del govern espanyol. Ha estat un cas de manual de com no s'ha d'aplicar el 155.- Sí, però no serveix per dissoldre una autonomia! A Alemanya està pensat per una altra cosa. El Bund, el poder federal, té quasi totes les competències legislatives, i els länder són l'administració única. I en cas d'una execució no correcta d'un land, es requerirà a les autoritats del land perquè ho corregeixin. Però mai s'ha pensat per suspendre l'autonomia d'un land. Aliança Popular va intentar, durant els debats constitucionals, d'introduir explícitament una referència a la supressió d'una autonomia, i es va rebutjar dues vegades. Hi havia altres vies de control.- Quan el setembre es va dictar una ordre ministerial d'intervenció de l'economia de la Generalitat, allò era un mecanisme que entraria en l'aplicació del 155. De fet, la llei d'Estabilitat Pressupostària diu que si s'aplica aquesta mesura ha de ser a través del 155. Però es va dur a terme a través d'una ordre. Com també podia entrar en el 155 la intervenció d'alguna conselleria. Però dissoldre el Parlament, no. I el Govern només el pot cessar el president de la Generalitat.

