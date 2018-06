​Mor un nen de 13 anys per meningitis a Girona

Un nen de 13 anys va morir per meningitis fulminant a l'Hospital Josep Trueta de Girona aquest dimarts, segons han informat a Europa Press fonts de l'hospital i de la Regió Sanitària de Girona del Servei Català de la Salut (CatSalut).El menor va arribar a l'hospital en una situació "molt crítica" per una meningitis meningocòccica, i el CatSalut ha aclarit que es tracta d'un cas aïllat, i s'ha fet el tractament preventiu a l'entorn familiar directe i a l'escola.La meningitis és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ i és especialment freqüent en nens d'entre un i cinc anys.

