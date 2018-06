Una nena de 8 anys, ingressada després d'estar a punt d'ofegar-se en una casa de colònies de Vilopriu

Una nena de 8 anys es troba ingressada a l'hospital Josep Trueta després d'ofegar-se a la piscina d'una casa de colònies de Vilopriu (Baix Empordà). La nena, que estudia en una escola de Barcelona, havia anat d'excursió amb 88 alumnes més del centre. Aquest dimecres a la tarda, mentre part del grup es banyava a la piscina, el socorrista va veure la nena surant dins l'aigua. Ràpidament, la va treure fora de la piscina, li va fer maniobres de reanimació i va aconseguir que la menor recuperés la consciència. Un helicòpter va traslladar-la fins a l'hospital Josep Trueta, on ha passat la nit en observació. Des del centre informen que la nena evoluciona favorablement i que es preveu que rebi l'alta al llarg del dia.Els fets van tenir lloc ahir a tarda. La menor forma part d'un grup de 89 alumnes de l'escola El Sagrat Cor de la Diputació de Barcelona, que havien anat d'excursió a la casa de colònies de Vilopriu. Cap a les cinc de la tarda, a la zona de la piscina, hi havia una trentena de nens banyant-se.D'aquests, 22 es trobaven dins l'aigua i els altres vuit ja s'estaven canviant. Va ser aleshores quan el socorrista va veure la nena de 8 anys surant amb el cap dins l'aigua. Ràpidament, va treure la menor de la piscina i li va fer maniobres de reanimació. La nena va reaccionar i va recuperar la consciència.En paral·lel, també s'havien alertat els serveis d'emergències. Els professionals sanitaris que la van examinar van veure que el seu estat era cianòtic i van decidir traslladar-la a l'hospital. Un helicòpter medicalitzat va portar la menor fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressada i ha passat la nit en observació.Segons fonts del centre hospitalari, la nena de 8 anys evoluciona favorablement. Es preveu que rebi l'alta al llarg d'aquest dijous.

