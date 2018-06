Griezmann es queda finalment a l'Atlètic de Madrid

"Em quedo a l'Atlètic de Madrid". Aquesta és la decisió final d'Antoine Griezmann. Un no al Barça. El francès, que havia mantingut tot l'univers futbolístic amb l'ai al cor en les darreres setmanes. La incògnita del seu futur, fomentada per ell mateix, s'havia convertit en el serial de l'estiu. El davanter francès ha anunciat finalment aquest dijous que fitxa pel club matalasser a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials.Griezmann, de 27 anys, ha estat l'ariet de referència de l'Atlètic de Madrid en els darrers quatre anys i s'ha consolidat com una de les estrelles més cotitzades del món. Viu el millor moment de la seva carrera futbolística, un cop assolida la maduresa com a jugador, i també serà el far que ha d'il·luminar el camí de la selecció de França en aquest Mundial de Rússia.El Petit Príncep va començar a fer-se un nom a la Reial Societat. Veloç, elegant i extremadament letal de cara a barraca, va cridar l'atenció dels més grans. L'estiu del 2014 el va pescar el conjunt matalasser, on va arribar amb la difícil tasca de fer oblidar Falcao i Diego Costa. No només ho ha aconseguit, sinó que hi ha viscut la seva època daurada.Malgrat no gaudir d'un palmarès massa extens, on hi consta una Supercopa d'Espanya i poc més que alguns títols internacionals en categories inferiors, té l'honor d'haver compartit el podi de la Pilota d'Or amb Cristiano Ronaldo i Lionel Messi l'any 2016. Aquell mateix any va ser el màxim golejador de l'Eurocopa.

