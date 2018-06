Es filtra el vídeo en què Griezmann revelarà el seu futur

[El Partidazo COPE] Vídeo: Griezmann irá anunciar a sua decisão através de um vídeo. Duas versões foram gravadas d: ele diz que VAI FICAR em um deles e o outro diz que ele está indo embora.



Sua decisão será revelada muito em breve. pic.twitter.com/BXX2nVhLuN — Diário Culé (@DiarioCuleBR) 13 de juny de 2018

Barça o Atlètic de Madrid, aquesta és la qüestió. El cas d'Antoine Griezmann s'ha convertit en el serial de l'estiu. Havia d'anunciar la seva decisió, continuar com a matalasser o fitxar pel club blaugrana, a principis de setmana, però va optar per deixar tot l'univers futbolístic amb l'ai al cor. Ara, un nou capítol: s'ha filtrat el vídeo en què l'estrella francesa revelarà el seu futur.Així doncs, Griezmann comunicarà la decisió definitiva a través d'un vídeo que compartirà a les xarxes socials, tal com ha avançat la Cadena Cope. Tot apunta que el davanter ha gravat dues versions, una per si es queda a l'Atlètic de Madrid i l'altra per si escull Messi, Suárez, Piqué i companyia com a futurs companys de vestidor. El vídeo ja corre per les xarxes. Ara bé, tocarà esperar per conèixer el desenllaç.

