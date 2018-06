Mediapro ultima un documental que demostra que els Jordis «no van cometre rebel·lió»

La productora Mediapro està ultimant un documental que demostra que els Jordis "no són culpables ni de sedició ni de rebel·lió" durant els fets del 20-S a la Conselleria d'Economia i pels quals es troben empresonats a Soto del Real. Així ho va avançar Jaume Roures en una entrevista a El món a RAC1 , tot recordant que "les negociacions amb la Guàrdia Civil, les converses amb els Mossos demostren que hi havia una actitud que allò no se n’anés de mare"."Ensenyem que qui destrossa el jeep són els mitjans de comunicació. Quan ells pugen al jeep és perquè ho pacten amb la Guàrdia Civil i perquè la gent que encara és allà els senti", afegeix Roures. Al voltant de la voluntat de creació del documental, creu que "fins i tot es pot utilitzar com a prova per a la defensa" i aposta per tenir-lo enllestit a finals de juny o principis de juliol.

