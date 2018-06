Un incendi forestal crema una zona bosca propera a l'N-260 a Llançà

#IFLlançà, ESTABILITZAT, segons dades provisionals, ha afectat unes 6 Ha de vegetació. Efectius terrestres #bomberscat amb el suport d'un helicòpter treballen en l'extinció. (Imatges de la nit i de la crema d'eixamplament #GRAF) pic.twitter.com/N3rUloyQuc — Bombers (@bomberscat) 14 de juny de 2018

Un incendi forestal crema des d'aquest dijous a la matinada en una zona propera al punt quilomètric 18 de l'N-260, al terme municipal de Llançà (Alt Empordà), segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc ha començat al voltant d'un quart de tres de la matinada i des d'un quart de set ja s'ha donat per estabilitzat. Tot i trobar-se proper a la carretera, no ha calgut fer cap tall viari ni ha causat desallotjaments. Segons les primeres estimacions, les flames han calcinat 6 hectàrees de vegetació forestal. Els Bombers hi han arribat a treballar amb 20 dotacions però amb el relleu del matí està previst que el nombre de dotacions es redueixi. D'altra banda, coincidint amb la sortida del sol, s'hi ha incorporat un helicòpter per donar suport a les tasques d'extinció.

