Conesa, Rigol, Mascarell i Rigau definiran l'estratègia política del PDECat

Mercè Conesa, Joan Rigol, Irene Rigau i Ferran Mascarell seran quatre dels dirigents encarregats de la ponència d'estratègia política que es debatrà en l'assemblea del PDECat dels dies 20, 21 i 22 de juliol, segons ha avançat La Vanguardia . En l'equip redactor també hi seran Pere Regull -alcalde de Vilafranca del Penedès-, Sergi Miquel -diputat al Congrés i líder de la JNC-, i Marc Solsona, president de l'àmbit municipal del partit i diputat de Junts per Catalunya al Parlament. Un dels seus companys a la cambra, l'independent Xavier Quinquillà, també formarà part dels redactors encapçalats per Conesa.La ponència organitzativa, una de les més rellevants perquè la direcció aspira a ampliar el nombre de dirigents de la cúpula per acomodar-hi els crítics, serà dirigida per Joaquim Nin, que en l'anterior legislatura va ser secretari general de la Presidència i que no ha estat restituït en el càrrec. Pel que fa a l'àmbit municipal, l'encarregada de liderar el document serà Neus Munté, presidenta del partit i candidata a Barcelona . En el seu equip s'hi situarà David Saldoni, president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i dirigent del sector crític.La ponència europea, dirigida per Pol Serrano, inclourà dirigents de llarga trajectòria com Jordi Xuclà i incorporarà Martí Anglada, que va ser delegat del Govern a França abans de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El document social el dirigirà Meritxell Budó, alcaldessa de La Garriga i integrant dels crítics, mentre que l'econòmic el coordinarà Teresa Pallarès, diputada independent de Junts per Catalunya provinent del PSC, i tindrà veus allunyades del discurs de la direcció com és el cas de Míriam Nogueras, diputada a Madrid.

