La filla del detingut pel crim de Vilanova: «Tenia un comportament estrany»

El Jutjat d’Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú ha iniciat aquest dijous a primera hora la primera roda de declaracions de diversos testimonis en relació a l’ assassinat de la nena de 13 anys morta la setmana passada. Entre altres, la magistrada ha citat els dos tiets de la víctima que van trobar el cadàver la nit dels fets, així com també l’exparella de l’únic detingut i principal sospitós de ser l’autor del crim. Fonts de la defensa han apuntat que la dona “fa temps que no tracta habitualment” amb l’arrestat perquè estan separats, si bé ha afegit que aquesta testimoni va relatar a la policia com la filla que tenen en comú li va comentar que el dia dels fets el seu pare tenia un “comportament estrany”.D’altra banda, l’advocat de l’acusat ha negat que l’home tingués intenció de despendre’s del cadàver amagant-lo en una maleta. El lletrat ha rebatut així les afirmacions dels Mossos d’Esquadra recollides al sumari, els quals afirmen que el cos va aparèixer al costat d’una maleta i d’un carro de la compra, elements que denotaven “la voluntat d’utilitzar-los per desfer-se el cos de forma discreta”.

