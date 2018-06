​El Govern atorgarà 250 milions en préstecs per crear 2.800 pisos de lloguer assequible

El Govern ha anunciat aquest dijous dues línies de préstecs amb condicions preferents per un import total de 250 milions d'euros amb l'objectiu d'augmentar amb 2.800 pisos el parc públic de lloguer a preu assequible. Una ha de servir perquè els ajuntaments i entitats socials adquireixin pisos a grans tenidors que es volen desprendre d'habitatges procedents de desnonaments, i l'altra perquè promotors públics i privats en construeixin de nous. Aquests immobles aniran destinats prioritàriament a allotjar famílies d'alta vulnerabilitat que han passat per la mesa d'emergències.En la presentació d'aquests préstecs, que els atorgarà l'Institut Català de Finances (ICF), el conseller de Territori, Damià Calvet, ha subratllat que es tracta d'una de les primeres mesures que adopta el nou executiu català. "Aquest govern és molt conscient que tenim una problemàtica com a societat al voltant de l'habitatge i vol actuar des del minut u", ha afirmat. Per la seva banda, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha defensat que "corregir el mercat" amb una oferta suficient d'habitatge social és "una inversió" per un parc públic que "es manté en el temps".Tots els préstecs són a 25 anys, amb un interès fix de devolució de l'1,25% i, un cop han passat 75 anys, el pis passarà a ser propietat de la Generalitat. D'una banda, hi ha un primer paquet dotat amb 110 milions que ha de servir perquè els ajuntaments, entitats sense ànim de lucre, entitats el tercer sector social i promotors socials obtinguin préstecs d'un màxim de 80.000 euros per comprar habitatges d'entitats financeres. En els pròxims mesos es preveu que treguin a la venda una part important d'aquests immobles.El Govern farà ús del seu dret a tempteig i retracte, o sigui d'adquisició preferent al mateix preveu pel que es ven, que en aquests casos li atorga la llei des del 2015. Per aquesta via la Generalitat calcula que s'obtindran 1.800 habitatges per a lloguer assequible, cosa que ha de contribuir també a evitar que inversors estrangers especulin amb els immobles. El director de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, veu "suficient" que els préstecs siguin de 80.000 euros malgrat l'elevat cost de l'habitatge a Barcelona. "El que es tracta és d'aprofitar els bons preus", ha indicat, i ha afegit: "Les oportunitats dels fons d'inversió les aprofitem nosaltres".El segon paquet de préstecs té 140 milions d'euros, i es destina a fomentar que tant promotors públics com privats construeixin nou habitatge social en algun dels 152 municipis amb forta demanda acreditada, segons el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge. Per aquesta via s'espera generar els 1.000 pisos restants fins a arribar als 2.800 que el Govern ha promès. Per ara el parc públic de lloguer assequible de la Generalitat arriba als 17.000 habitatges. És inferior al 2% del total de pisos existents, però pretén fer-lo arribar al 5% en 15 anys, en sintonia amb el de la resta de països del sud d'Europa.Les famílies que visquin en aquests pisos tindran un lloguer "adaptat a les circumstàncies personals", segons ha explicat Fornt. Això significa que no podran pagar més del 30% dels seus ingressos. El fet que es destinin per a l'ús de la mesa d'emergències implicarà que els usuaris paguin arrendaments molt baixos, fins i tot de només 30 euros mensuals, i és per això que la Generalitat ha previst subvencions directes del diferencial entre l'import del lloguer i el que estigui pagant un ajuntament o entitat social per retornar el préstec.Pel que fa a la intenció del govern d'Ada Colau de destinar a habitatge social el 30% dels pisos de les noves promocions o quan hi ha grans rehabilitacions , Calvet ha advertit del fet que pot generar especulació. "Planteja dubtes jurídics, tècnics i econòmics", ha defensat. En concret, ha explicat que els pisos del mercat lliure augmentarien de superfície perquè els socials tenen una superfície més reduïda, i això es traduiria en un increment de preu dels primers. També calcula que el valor dels solars podria reduir-se un 25%, i que, si es plantegés una suspensió immediata de totes les llicències, podria produir-se una "paràlisi del mercat" i derivar en un "efecte contrari" de més especulació.En les darreres setmanes el govern de Colau i el Govern s'han enfrontat pel destí dels pisos públics , i en concret per la subhasta d'immobles de la Generalitat procedents d'herències intestades, o sigui sense que s'hagi trobat cap hereu. L'executiu català ha exclòs de la subhasta un edifici del Gòtic de Barcelona, però segueix endavant amb la resta de lots tot i que Colau considera que haurien de destinar-se per a la mesa d'emergència social. Aragonès ha explicat que ja ha parlat amb l'alcaldessa sobre aquesta qüestió i que s'han emplaçat amb l'Ajuntament a una reunió.A més, ha assegurat que en el Govern estan "totalment oberts" a valorar alguna modificació normativa en el cas de les subhastes d'herències intestades. En tot cas, Calvet ha admès que existeix una bombolla del lloguer. "N'hi ha, no la neguem", ha assegurat, i ha reiterat la intenció de l'executiu català d'allargar els contractes de lloguer de tres anys a un mínim de cinc , cosa que es regula en la llei estatal d'arrendaments urbans (LAU). "Tindrem un conflicte competencial amb l'Estat", ha augurat, però espera tirar-ho endavant com abans millor. "Hem d'actuar ja", ha recalcat, i ha criticat que el nou pla d'habitatge estatal només destini per a habitatge públic a Catalunya 200 milions a raó de 50 anuals durant quatre anys.

