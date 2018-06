Margarita Robles deixa intacta la cúpula militar i manté el cap del CNI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat aquest dijous la continuïtat als càrrecs del general Félix Sanz Roldán com a director del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) fins a acabar el seu mandat, i la cúpula militar que encapçala el cap de l’Estat Major de la Defensa (JEMAD), Fernando Alejandre Martínez.“En defensa dels valors recollits en la nostra constitució i en el marc de la Carta de les Nacions Unides entenen que és necessari donar a la ciutadania estabilitat, seguretat i defensa des d’una perspectiva col·lectiva i integrada amb la finalitat de promoure la pau internacional i la seguretat global”, ha subratllat Robles.En un comunicat, la ministra de Defensa ha informat també que han estat ratificats als seus llocs el general Javier Varela Salas com a cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra (JEME), l’almirant general Teodoro López Calderón com a cap de l’Estat Major de l’Armada (AJEMA), el general de l’aire Javier Salto Martínez-Avial com a cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire (JEMA) i l’almirant Juan Francisco Martínez Nuñez com a secretari general de Política de Defensa (SEGENPOL).La ministra ha assegurat que aquesta decisió “es correspon amb la naturalesa del Ministeri de Defensa com a un ministeri d’Estat”, i ha assenyalat que les “Forces Armades estan al servei de la societat i desenvolupen una extraordinària missió en la defensa de la pau i la seguretat al món”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)