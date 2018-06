Els consellers Alba Vergés i Chakir El Homrani renuncien a l'escó

Marc Sanglas i Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell. Foto: Albert Segura

Lluïsa Llop, davant del micròfon. Foto: ERC Baix Penedès

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, han renunciat a l'acta de diputats al Parlament per centrar-se en la seva tasca com a titulars dels seus respectius departaments. Segons ha informat ERC a través d'un comunicat, Marc Sanglas, que ja va ser diputat de Junts pel Sí la passada legislatura, agafa el relleu de la flamant nova consellera de Salut. I Lluïsa Llop, regidora republicana a Gelida, entra com a diputada en el lloc del nou conseller.Sanglas encara aquesta nova etapa amb “molta il·lusió” perquè assegura que des del Parlament, juntament amb el Govern, “hem de poder recuperar les institucions del país i posar-les al servei de la ciutadania”. Per la seva banda, Llop també es mostra molt il·lusionada per la nova etapa, “conscient que no és un moment fàcil, però segura de posar tot l’esforç al servei de la gent i el país”.

