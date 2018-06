L'americana groga de la directora de la televisió valenciana aixeca una forta polseguera

Empar Marco, a À punt

Tenim molt a contar i aquest ha estat el moment de l'inici de les nostres emissions de televisió amb l'informatiu del migdia d'@apuntnoticies . Ens veiem a la ràdio, a la televisió, al web i a les xarxes socials d'À Punt, l'espai públic de comunicació valencià. #ComencemÀPunt pic.twitter.com/SIVpHcvZiD — À Punt (@apunt_media) June 10, 2018

La citada directora @emparmarco, la que viene de TV3 y está a favor del referéndum golpista, eligió el color amarillo para estrenar la televisión. Qué casualidad! pic.twitter.com/V1o7SYSgRy — El lince (@sintomnison) 11 de juny de 2018

Que @emparmarco elija el amarillo para su dubut en @apunt_media no es un mero gesto, es una provocación y situarse al lado de los golpistas y del catalanismo. Volem una TVV publica, plural i en autentica llengua valenciana. No dogmática catalanista. #EmparMarcoDimision. @ximopuig pic.twitter.com/PnlYomq4at — Renaixença Valencian (@rvalencianista) 12 de juny de 2018

Empar Marco (@emparmarco) és la directora general d'un mitjà de comunicació (@apunt_media) que és de tots els valencians i valencianes. Si vol posar-se alguna peça groga, que es pose bragues grogues i que no se li vegen (encara que no sé si n'hi ha). — Agustí Peiró (@AgustiPeiro) 11 de juny de 2018

🔴MÁXIMA DIFUSIÓN🔴



👉Camisetas de apoyo a los presos políticos de Catalunya en la nueva televisión Valenciana.



🤔Oye, @monicaoltra ¿Estos apoyos a los prófugos y a los golpistas serán el pan de cada día de la nueva televisión? pic.twitter.com/WaxtbWy0vS — Alejandro Sellés 🇪🇸 (@_AlejaSelles) 10 de juny de 2018

Els valencians ja poden tornar a gaudir d'una televisió pròpia, quatre anys i set mesos després que s'aprovés el tancament de l'antiga RTVV. Aquest diumenge va arrencar l'emissió d'À Punt, a les 14.30 hores amb els informatius que dirigeixen Adelaida Ferre i Vanessa GregoriUn dels detalls de les primeres emissions va ser l'americana d'Empar Marco. L'experiodista de TV i actual directora d'À punt vestia de color groc, un gest que molts van veure com una mostra de suport als presos polítics, i que molts van aprofitar per demanar-ne la dimissió.o titllar, directament, la televisió de sectària.Aquestes crítiques se sumen a les d'un dirigent local del PP que la va vincular d'una manera força barroera al suport als presos polítics catalans. Alejandro Sellés ja va fer aquesta tarda una piulada amb el següent text, adreçat a la vicepresidenta del govern valencià: "Camisetas de apoyo a los presos políticos de Catalunya en la nueva televisión valenciana, Oye, Mónica Oltra, ¿Estos apoyos a los prófugos y a los golpistas serán el pan de cada día de la nueva televisión?".La piulada s'acompanya, com podeu veure a sota, amb una imatge de Carolina Ferre amb el membre d'un grup musical que porta una samarreta demanant llibertat d'expressió.La inauguració coincideix amb el 70è aniversari de la primera emissió de televisió al món, el 1948. Uns 45 minuts després de les notícies, ha començat el magazín vespertí conduït per Carolina Ferre, acompanyada pels periodistes Juan Nieto i Joan López, i amb la participació de Clara Castelló, conductora del matinal El matí À punt. La graella definitiva arrenca aquest dilluns.

