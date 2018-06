Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via a Manlleu

El conductor d'un turisme va morir aquest dimecres a la nit després de sortir de la via amb el seu turisme, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La víctima és un home de 36 anys, G.C.H, veí de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), que era el conductor i únic ocupant del vehicle.El sinistre es va produir per causes que s'investiguen poc abans de tres quarts d'onze de la nit a la BV-4608, a l'alçada del quilòmetre 20,8.Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

