VÍDEO Iceta, sobre els presos: «Per què no es pot decretar una llibertat condicional?»

🗣️ Miquel Iceta sobre els polítics presos: "Per què no es pot decretar una llibertat condicional fins al judici?" #LaNitA8tv pic.twitter.com/6GriTSRXYR — La Nit A 8tv (@LaNitA8tv) 13 de juny de 2018

El secretari general del PSC, Miquel Iceta, es va preguntar, en una entrevista a La Nit a 8TV i fent referència als presos polítics, "per què no es pot decretar una llibertat condicional fins al judici?". Tot seguit, però, el socialista va matisar que aquesta proposta l'han de demanar les persones afectades i els jutges han de decidir. "La decisió finalment és seva", rebla, tot considerant que podria afavorir el diàleg.A banda de la situació dels presos, Iceta també va ser preguntat sobre un dels temes d'actualitat dels darrers dies. L'1 d'octubre ha de ser festiu? La població de Seva, a Osona, va aprovar-ho aquesta setmana i, després que l'ANC obrís el debat, Quim Torra ho va trobar suggeridor. Per Iceta, però, seria una diada "seminacional, de la meitat de la nació".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)