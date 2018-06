Els CDR rebategen el Passeig d'Ègara amb el Passeig de l'1 d'octubre

Els CDR de Terrassa han canviat el nom del Passeig d'Ègara pel Passeig de l'1 d'octubre en un acte per reivindicar el que va ser el dia del Referèndum a Catalunya. Els Comitès de Defensa de la República ho han fet durant l'acte sindical que han celebrat, aquest vespre al centre de Terrassa.L'acte "Si suspenem la democràcia, aturem la producció" ha comptat amb la presència de diferents membres sindicals com Àngels Font de la CGT, Roser Palol d'Intersindical, Dani. D.C. de la CNT i Dani Marcos de la COS.Fa uns dies la CUP va presentar una proposta en el marc de la comissió de Nomenclàtor, canviar el nom del passeig del Comte d’Ègara, conegut com "el Passeig", per Passeig de l’U d’Octubre.

