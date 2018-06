El banc alemany N26 obrirà una oficina a Barcelona i contractarà més de 100 enginyers

El banc alemany N26 ha anunciat aquest dimarts que obrirà la seva segona oficina europea a Barcelona l'1 de setembre. La companyia es "planteja" contractar més de 100 enginyers i experts en desenvolupament de producte a la ciutat fins al 2019, ja que l'oficina se centrarà en el desenvolupament de producte i tecnologia.Segons ha informat el banc alemany, el procés de contractació ja està actiu. N26 ha assenyalat que ha escollit Barcelona perquè és "famosa per ser un centre tecnològic amb un ecosistema emprenedor molt potent". És per aquest motiu que, segons l'empresa, la capital catalana els permet "obrir la porta a nous talents per seguir augmentant el seu equip"."Obrir una oficina a Barcelona ens permetrà seguir creixent com a empresa tecnològica de primer nivell i continuar atraient el millor talent", ha dit el director general de N26, Valentin Stalf a través d'un comunicat. Per la seva banda, el director general d'N26 a Espanya, Francisco Sierra, ha apuntat que "Barcelona és una de les ciutats amb major creixement per a N26" i que "la ciutat comparteix el mateix esperit internacional i emprenedor" que la companyia alemanya. "És perfecta per al nostre primer equip europeu fora de Berlín", ha afegit.Segons el banc alemany, Barcelona ha estat la ciutat escollida per ubicar la seva segona oficina europea perquè és "un dels epicentres de la tecnologia més madurs dins de l'ecosistema europeu", a més de tenir una "atmosfera emprenedora" i una "gran qualitat de vida". Actualment, N26 té dues oficines, a Berlín i a Nova York, amb un total de més de 430 treballadors.

