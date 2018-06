Picabaralla entre Torra i Borrell sobre el català al Parlament Europeu

Senyor @JosepBorrellF, vaig dir que no havíeu permès que es pogués parlar en català al Parlament Europeu. De debò que no ho vau entendre? O és que heu mirat de confondre i vendre gat per llebre? Ai dels estats que no valoren la seva diversitat i riquesa... https://t.co/d6YijUXp0y — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 de juny de 2018

Quim Torra ha sortit al pas de les acusacions de Josep Borrell sobre el català al Parlament Europeu. El ministre d'Exteriors ha fet una piulada criticant el president del Govern. Torra va lamentar que Borrell no hagués permès parlar en català al Parlament Europeu.L'expresident de l'Eurocambra ha assegurat que el seu vot va desfer l'empat entre aquells que volien dirigir-s'hi en català i els que no. Torra l'ha acusat de "confondre i vendre gat per llebre" i li ha llançat una advertència: "Ai dels estats que no valoren la seva diversitat i riquesa..."

