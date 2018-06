Jaime Peñafiel: «Felip VI és una altra víctima del cas Nóos. És una bona persona, però un pobre home»

Jaime Peñafiel: "Letícia és l'única persona a Palau que contempla l'entrada dels eu cunyat a la presó amb tranquil·litat, si no amb alegria"

Nativel Preciado: "És impossible que el rei Felip VI cometi els mateixos excessos que el seu pare"

Javier Aroca: "La monarquia ha de ser símbol de l'Estat i actuar de forma exemplar, i no és ni simbòlica ni exemplar"

La condemna de la Infanta Cristina i el seu marit, Iñaki Urdangarin -però especialment la pena de cinc anys i deu mesos de presó per al cunyat de Felip VI- ha caigut com una llosa a la Zarzuela, conscient de l'erosió que provoca a la monarquia.ha preguntat a tres periodistes ben connectats amb el món polític de Madrid el cost que té per a la Corona la sentència del Tribunal Suprem. Jaime Peñafiel, Nativel Preciado i Javier Aroca interpreten com afecta a la imatge i el futur de la Corona l'imminent ingrés a presó d'Urdangarin.El periodista Jaime Peñafiel és un dels màxims coneixedors de la Casa Reial. Joancarlista més que monàrquic, assegura aque és "respectuós però crític" amb la institució. Considera que la condemna a Urdangarin té elements injustos: "[La Infanta] Cristina hagués hagut de compartir la sort del seu marit. Ell no hagués pogut fer res sense usar el nom de la Infanta. Però a Cristina l'aparten del cas d'una manera vergonyosa".Peñafiel afirma que "aquesta és la pitjor crisi que viu la Corona des que va ser reinstaurada després la mort de Franco". Segons ell, l'escàndol protagonitzat per membres de la família reial deixa un reguitzell de víctimes: "Ho són els fills del matrimoni, però també els pares. Crec que les qui més pateixen en aquests moments són la mare d'Iñaki Urdangarin, ja molt gran, i la reina Sofia, la primera víctima dins de la Casa Reial".Per Peñafiel, "des de l'esclat del cas Nóos, Sofia s'ha comportat més com una bona mare i àvia que com una bona reina". "Ha fet costat en tot moment a Cristina. Ho va fer amb un dels viatges a Washington, on vivia la parella, i ho està fent des que es van instal·lar a Ginebra". El periodista explica que a la ciutat suïssa, la reina emèrita hi va de la manera més discreta possible: "No vol que la surtin a rebre a la porta perquè els paparazzi no la fotografiïn amb ells".Jaime Peñafiel dibuixa un retrat molt cru de com queda la Casa Reial després de l'escàndol: "Felip VI és una altra víctima del cas Nóos. És una bona persona, però un pobre home. No va tenir sort amb el seu matrimoni. I Letícia és l'única persona que contempla amb tranquil·litat l'entrada del seu cunyat a la presó, fins i tot amb alegria". Peñafiel sentencia que "amb tots els seus errors, Joan Carles va ser per a mi el darrer rei d'Espanya". "Felip és només el cap de l'Estat", ha detallat.La periodista Nativel Preciado valora el desgast que ha patit la institució: "La Corona ja va pagar un preu pel comportament d'Urdangarin i la seva dona. La institució va quedar molt tocada, va precipitar l'abdicació de l'anterior monarca, va desunir la família i va condicionar l'actitud del seu cunyat". Segons Preciado, "ell també està pagant un preu pels seus delictes". "Uns diran que és un preu molt baix i altres que molt alt, però una condemna de presó de més de cinc anys, com ha dit l'exfiscal Horrach, no és poca cosa". Per Preciado, "tota la família reial o, per ser més precisa, la família del rei -fills, nebots, cosins, germans i pares- són víctimes del cas Nóos".Preciado subratlla que la crisi Nóos ha obligat la Zarzuela a canviar les seves normes de funcionament d'una manera radical: "Es va restringir el nombre dels seus membres i es va canviar el protocol. El rei Felip no ha tornat a relacionar-se amb la seva germana ni amb el seu cunyat. I crec que cultiva una certa imatge d'austeritat i discreció que contrasta molt amb l'etapa del seu pare". La monarquia ha après la lliçó pel que fa a corrupció? Segons la periodista, "el que és impossible és que Felip VI cometi els mateixos excessos que Joan Carles I". "No crec que se li tolerés. I ell és molt conscient de les seves possibilitats i dels seus límits", afegeix.L'advocat i analista polític Javier Aroca considera que "la monarquia surt molt tocada de l'escàndol i la condemna". Aroca assenyala dos motius que dibuixen un panorama ombrívol sobre la Zarzuela: "Quan van cometre els il·lícits penals, Urdangarin i Cristina no eren tan sols familiars del rei, eren família reial, que no és el mateix. És una figura establerta a la Constitució i cobraven dels pressupostos generals de l'Estat".Aroca assenyala un altre element de gravetat: "El procés ha estat tortuós però de la sentència s'infereix que, en circumstàncies normals, és a dir, si el rei no fos inviolable, Joan Carles I hauria d'haver estat cridat com a testimoni. I segons ha dit el jutge José Castro, també com a imputat". L'analista incideix en la figura del rei emèrit: "La seva abdicació ja va ser el símptoma evident que la pròpia institució trontollava". Del judici i els delictes provats, en surt una conclusió: "La monarquia, que ha de ser símbol de l'Estat i actuar de forma exemplar, no és ni simbòlica ni exemplar".

