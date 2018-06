​VÍDEOS «Pur Pirineu» o quan al Pirineu «no hi passa res»

Hores i hores contemplant els paisatges de l'Alt Pirineu. Aquesta és la proposta de “Pur Pirineu”, la nova i innovadora campanya de Veri . Es tracta d'un experiment pioner que mostra quan al Pirineu “no hi passa absolutament res” i s'inspira en el gènere de l'slow TV, o el que és el mateix, una càmera fixa gravant la natura.La campanya consta de quatre peces que mostren quatre paisatges del Pirineu en estat pur: els núvols sobrepassant els cims del Tuc de la Tallada, una forta nevada en un bosc, el corrent del riu Ara i isards passejant per les muntanyes. Un entorn sense presses ni sorolls; un lloc pur en essència on la naturalesa s'expressa per si sola.Malgrat l'aparent simplicitat del contingut, la seva producció ha suposat tot un repte. Per aconseguir les imatges més espectaculars, un equip d'experts va recórrer més de 800 km en condicions meteorològiques de tot tipus. Durant 12 dies es van desplaçar als llocs més alts i inaccessibles del Pirineu, van fixar l'equip d'enregistrament i van capturar imatges de naturalesa salvatge durant hores. El resum, en aquest making off.El contingut està inspirat en el gènere de l’slow TV, un fenomen que va començar a popularitzar-se a Noruega. Allí, la televisió pública va emetre un programa de més de set hores de durada que simplement mostrava la bellesa del trajecte d'un tren regional entre Bergen i Oslo . La repercussió va ser tan sorprenent que el format s'ha acabat convertint en un gènere de culte amb milers de seguidors a tot el món.El contingut complet de la campanya està disponible al web de Veri

