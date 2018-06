Domènech demana a les bases de Podem que apuntalin la nova cúpula dels comuns

L'arribada de Xavier Domènech a la secretaria general de Podem Catalunya tenia com un dels principals objectius consumar la confluència amb els comuns, la gran assignatura pendent des de l'assemblea fundacional del 8 d'abril de l'any passat. Ara, aprofitant que Catalunya en Comú afronta el procés de renovació de càrrecs de la seva cúpula -hi concorren tres candidatures-, l'espai vol exhibir que la confluència és ja una realitat amb la incorporació de dirigents podemites. Però també amb la participació de les bases morades en la tria de la cúpula de Catalunya en Comú, fet que implica registrar-se al seu cens abans del 18 de juny.Domènech ha enviat als inscrits de Podem una carta per demanar-los que participin de la tria de la nova direcció que previsiblement lideraran ell juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, un procés que ha comportat polèmica interna perquè la portaveu parlamentària, Elisenda Alamany, no estarà a la nova cúpula . "Com ja proposàvem en el document polític que es va aprovar a les darreres eleccions a secretari general de Podem Catalunya, en aquesta nova etapa Podem ha d’augmentar la seva força i fer-la participar de tots els nivells de la confluència Catalunya en Comú", assegura en la missiva.El líder dels comuns i de Podem afegeix: "Assegurar la nostra participació en ella permetrà impregnar-la de la nostra realitat i a la vegada sumar cada cop més per aconseguir allò que ens proposem. Us invitem en aquest sentit a què participeu en l'espai comú". A la carta, Domènech insisteix en què cal "multiplicar la força morada" i que la manera de fer-ho és la participació tant en els cercles com en l'espai de confluència.Domènech es refereix, en concret, a la pàgina 5 del document polític amb el qual va concórrer a les primàries de Podem, que fixava que "es respectaran els acords que van donar peu al naixement tant d'En Comú Podem com de Catalunya en Comú Podem". Aquesta premissa recull l'acord al qual van arribar Barcelona en Comú, ICV i EUiA amb Podem encara amb Albano Dante Fachin al capdavant el 21 de març de l'any 2017. L'exsecretari general del partit morat, però, es va negar finalment a formar part de la confluència.Així doncs , tal i com ja va avançar NacióDigital , el triomf de Domènech a les primàries de Podem significava donar per garantida la confluència. De fet, després que el coordinador general dels comuns hagi afrontat una operació complexa com la de presentar-se a unes primàries per liderar un altre partit i hagi obtingut un contundent resultat -les va guanyar amb un 72,7% del suport- el que busca el seu equip és minimitzar riscos i aprofitar la inèrcia d'aquests resultats per aconseguir consolidar la confluència. Tot i això, hi ha un sector de Podem que considera que s'hauria d'haver consultat la militància sobre aquesta qüestió.Fonts coneixedores del projecte de Domènech sempre han dit que, un cop conquerida la direcció de Podem, la confluència "aniria caient pel seu propi pes" i s'aniria "madurant en els equips de treball" fins al punt que el debat deixés d'existir. Aquesta transició es considera que ja està en marxa i que ja es va visualitzar en l'assemblea organitzativa del passat abril, en la qual hi van participar dirigents i quadres de Podem i, evidentment, Domènech com a líder tant del partit lila com de Catalunya en Comú. De fet, alguns d'ells ja es van incorporar a l'executiva provisional dels comuns fa ja un any i d'altres formen part de les candidatures que concorren a les primàries que se celebraran entre el 29 de juny i el 2 de juliol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)