La «victòria» és per a la CUP: el cessament de Laia Estrada no es farà efectiu

Una cupaire subjectant un cartell contra la vendetta política Foto: Jonathan Oca

La Junta de Portaveus ha acordat aquest matí que la intenció de cessar Laia Estrada com a regidora per part de l'Ajuntament de Tarragona havia acabat, tal com havia avançat NacióDigital. Un punt de l'ordre del dia deia, textualment, "considerar que no es produeix una causa d’incompatibilitat en l’exercici del càrrec de consellera de l’Ajuntament de Tarragona per part de la Sra. Laia Estrada Cañón". Un fet que els cupaires fa quatre mesos que defensen.Aquesta decisió -o el que es podria qualificar de gir inesperat de la situació- s'ha pres arran de l'acceptació de l'Audiència de substituir la pena de tres mesos de presó, pel cas Bershka, pel pagament d'una multa de 1.780 euros i que en el moment en el qual es va sol·licitar aquest canvi, els serveis jurídics del consistori no el van tenir en compte i van voler seguir endavant amb el procés perquè es basaven en un informe previ del secretari de l'Ajuntament.La CUP considera que això és una "victòria en un dels pocs processos en els quals guanya la justícia". Des de la formació anticapitalista rebutgen "el despropòsit jurídic" que ha suposat tota aquest litigi. A banda, consideren que es tracta d'una irresponsabilitat per part de l'Ajuntament perquè ha provocat que els cupaires hagin hagut d'invertir temps, diners i esforços en una causa que no tenia "cap sentit" ni cap base legal per tirar endavant, ja que "no hi havia causa un cop es demana la substitució de la pena per una multa", ha apuntat l'advocada cupaire, Aitana de la Varga. La lletrada ha destacat que la decisió d'avui hauria de suposar "el punt final" a tot aquest procés que mai s'hauria d'haver engegat. No ha descartat que puguin demanar responsabilitats a l'ajuntament però de moment, no està sobre la taula.La principal afectada de tota aquesta història, la regidora Laia Estrada, ha celebrat la "victòria aconseguida" i ha reafirmat que des de la CUP "no ens hem mogut de lloc i hem aguantat les investides i les reculades del govern de Ballesteros" davant aquest tema. El resultat de tot aquest procés, qualificat de "vendetta" política, és que "es volia fer fora injustament una regidora", ha afegit Estrada, que pertany a una formació que no s'ha deixat "doblegar" pel govern municipal i que compleix amb el seu objectiu, que és "fer net en aquest femer", ha sentenciat.La regidora apunta que l'èxit per aconseguir tenir la raó en aquest procés, que ha durat uns quatre mesos, s'ha basat en tres pilars bàsics: la força i la pressió de la gent -sobretot la que va irrompre en plenari del 26 de febrer-, l'assessorament jurídic i el paper de l'oposició. En referència aquest últim punt, Estrada, per altra banda ha remarcat la "dada positiva" de l'oposició perquè no ha volgut prendre part en tot aquest assumpte.L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, va portar a plenari el cessament de la cupaire el dia 26 de febrer. Abans de prendre la decisió definitiva, l'alcalde va decidir deixar el tema damunt la taula i donar un termini de 15 dies al grup municipal de la CUP per presentar al·legacions. La decisió de proposar el cessament de la regidora va arribar després que la sentència de l'Audiència de Tarragona, en referència al cas Bershka, fos ferma. El 16 d'abril, el mateix alcalde va afirmar que no s'havia fixat un termini per tornar-ho a debatre en el saló de plens. El socialista es va escudar en què els serveis jurídics del consistori estaven "mirant" les al·legacions presentades pels cupaires i que encara no han acabat de fer aquesta tasca.

