L’autòpsia de la menor assassinada a Vilanova descarta la violació i certifica que va morir asfixiada

L’autòpsia de la nena de 13 anys assassinada la setmana passada a Vilanova i la Geltrú ha descartat que la víctima fos violada i ha certificat que va morir per asfíxia. Segons la informació a la que ha tingut accés l’ACN, el cadàver de la menor presentava ferides al voltant del coll compatibles amb l’asfíxia per part d’un adult i amb l’ús d’una corda, alhora que tenia nombroses ferides d’arma blanca repartides per tot el cos.L’autòpsia afirma que algunes d’aquestes ferides són posteriors a la mort, però apunta que no hi ha suficients elements que permetin determinar si alguns talls es van produir de forma prèvia. Al mateix temps, si bé es descarta la violació, l’informe constata que la víctima tenia signes de manipulació genital.El resultat de les proves d’ADN que la setmana passada se li van practicar a l’únic arrestat i principal sospitós del crim servirà per determinar si ell va abusar de la víctima. Mentrestant, l’home sosté que no recorda haver matat la menor i assegura que una tercera persona va accedir a l’habitatge, afirmant que ell es va trobar el cadàver sense saber què havia passat.

