«Pilars per la llibertat»: la nova acció de l'ANC i Òmnium pels presos arreu del territori

L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, compliran vuit mesos empresonats a Soto del Real aquest dissabte. Les entitats sobiranistes no volen que la situació arribi a un estadi de normalitat i, per aquest motiu, tant l'ANC com Òmnium han convocat una nova acció per aquest cap de setmana que implicarà ciutats i pobles d'arreu de Catalunya.A partir de les 18:30h d'aquest dissabte, s'aixecaran "pilars per la llibertat" als municipis de naixement dels líders sobiranistes empresonats o exiliats. Concretament, hi haurà castells a Amer (Carles Puigdemont), Barcelona (Sánchez, Ponsatí, Forn i Comín), Caldes de Montbui (Romeva), Parets del Vallès (Turull), Sallent (Gabriel), Santa Perpètua de Mogoda (Cuixart), Sant Vicenç dels Horts (Junqueras), Terrassa (Rull i Puig), Torroella de Montgrí (Bassa), Vic, (Rovira), Vallfogona de Balaguer (Serret), Xerta (Forcadell).A Barcelona, la concentració tindrà lloc a la plaça de Catalunya. "Que ningú es quedi a casa! Per totes les víctimes de la repressió, tothom al carrer", reclama l'ANC.

