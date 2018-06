​Tensió entre els Mossos i manifestants que intentaven aturar un desnonament a Barcelona

Un desnonament d'una família amb tres menors, al barri de Sant Antoni, acaba amb enfrontaments entre mossos i manifestants https://t.co/82fF6wZhNt pic.twitter.com/3uWRHDLjOd — btv notícies (@btvnoticies) June 13, 2018

Els @Mossos i la comitiva judicial en suport d'@Elix_es, están executant amb violència desmesurada el desnonament del Carrer Parlament!



Una persona esta sent atesa i una altre persona retinguda entre les persones que defensaven l'habitatge d'una família amb 3 fills! #EnsQuedem pic.twitter.com/rQA9G1sGMj — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 13 de juny de 2018

El desnonament d'una família amb tres fills menors al barri de Sant Antoni de Barcelona ha desembocat aquest dimecres en diversos moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants que intentaven aturar-lo. El desallotjament s'ha fet efectiu aquest migdia en el número 1 del carrer Parlament mentre els infants eren a l'escola, i la comitiva judicial l'ha acabat executant malgrat les dificultats que han posat els veïns per evitar-lo.Els Mossos han trencat la barrera veïnal que s'havia instal·lat al portal, i que s'havia protegit amb tanques d'obra per evitar que s'executés el desnonament. Veïns i entitats veïnals, com Fem Sant Antoni i el Sindicat de Barri del Poble-sec, han criticat que l'actuació policial ha estat molt contundent. Ha coincidit en el temps amb la roda de premsa de l'alcaldessa, Ada Colau, i el nou conseller d'Interior, Miquel Buch, després de la reunió de la Junta de Seguretat de Barcelona Els moments de tensió es poden veure en aquests vídeos que han difós Betevé i la CUP:

