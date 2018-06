Rufián reacciona amb ironia a la dimissió de Huerta i llança un dard a Felip VI

Primera crisi de govern per a Pedro Sánchez. Màxim Huerta, a qui el flamant president espanyol havia confiat el ministeri de Cultura i Esport, ha anunciat la seva dimissió aquest dimecres a la tarda en roda de premsa. El mediàtic periodista s'ha vist acorralat per un cas de frau fiscal, destapat aquest mateix matí per El Confidencial . Concretament, Huerta va defraudar 218.000 euros a través d'una societat creada l'any 2006.Malgrat assegurar que la seva situació ja està normalitzada - motiu pel qual ha descartat dimitir a primera hora - l'oposició no ha donat per bones aquestes explicacions i ha pressionat Sánchez per forçar la dimissió. De fet, tècnics d'Hisenda també han contradit la versió inicial del ministre. Tot i això, Huerta ha mantingut en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació que "està al corrent" de tots els seus pagaments. "No és una condemna per frau, és una multa per perdre una demanda en què volia reclamar els meus drets", justifica.A la xarxa, un dels espais que han estat més durs contra el ja exministre, Gabriel Rufián ha tirat d'ironia (i subtilesa) per valorar la notícia. El diputat d'ERC al Congrés ha compartit una fotografia recent on apareix Huerta amb l'exentrenador de la selecció espanyola de futbol Julen Lopetegui i Felip VI. Tant Lopetegui com Huerta han deixat el càrrec avui, i Rufián ha fet un gest de demanar sort.

