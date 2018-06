Demòcrates consulta a les bases si s'adhereix a la proposta de primàries de Graupera

Demòcrates de Catalunya ha iniciat aquest dimecres una consulta a la seva militància per determinar la seva adhesió a la proposta del professor i periodista Jordi Graupera de celebrar unes primàries per articular una candidatura unitària independentista a Barcelona de cara a les eleccions municipals del 2019.Segons ha informat Demòcrates en un comunicat, la consulta s'ha iniciat a les 18.00 h i se celebrarà fins al dilluns a les 9.00 h en modalitat electrònica i sobre un cens de 584 electors.La pregunta que se sotmet a votació és: "Estàs d'acord que Demòcrates de Catalunya se sumi a les 'Primàries Barcelona', impulsada per l'Associació per la Participació Política a Catalunya, amb l'objectiu de fer un front comú municipal a la ciutat de Barcelona de la mateixa ciutadania, partits i societat civil, lleials al mandat de l'1 d'octubre?".Es pot respondre amb un "sí", un "no" o en blanc, i la direcció del partit defensa que té "molt arrelada a la seva cultura organitzativa la participació dels voluntaris en les decisions rellevants a través de votacions electròniques".Com a introducció a la pregunta de la consulta, s'exposa que la proposta de Graupera "coincideix amb el model de participació política que Demòcrates vol per a la ciutat de Barcelona".

