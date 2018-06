El Govern i les entitats elaboren un pla urgent per l'arribada de menors immigrants

La Generalitat, representants municipals i entitats socials s'han reunit aquest dimarts per unir la seva estratègia i desenvolupar un pla de contingència "de prioritat absoluta" per als denominats menors no acompanyats (Mena), infants i joves immigrants de menys de 18 anys que arriben sols a Catalunya. El pla s'elabora després de duplicar-se la seva arribada el 2018 respecte al mateix període del 2017 –que al seu torn va duplicar la del 2016-, i millorar les condicions dels immigrants i els refugiats.En una atenció als mitjans després d'una reunió entre tots els actors aquest dimarts, el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha recalcat la necessitat d'un "canvi d'actitud" del nou govern espanyol respecte a l'anterior del PP, que compleixi les seves responsabilitats d'acolliment i aporti recursos a les administracions que la realitzen.També ha assistit a la reunió la consellera de Salut, Alba Vergés, i la tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, entre altres representants de la Generalitat –incloent la Dgaia-, les entitats municipalistes (ACM i FMC), i entitats socials com Fedaia i Creu Roja.Després de constatar "unitat" en l'abordatge d'una situació urgent però no nova, els assistents en la reunió han acordat seguir abordant la situació amb un grup tècnic de resposta i convocar la taula dels Mena –que està activa-, davant la preocupació de l'augment d'arribades, amb 800 des de principi d'any.També convocaran el Comitè per a l'atenció de les persones refugiades, i elaboraran el pla de contingència tècnic "amb les persones més vulnerables al centre", davant el qual Ortiz ha urgit a coordinar solucions habitacionals per a les persones que arriben, amb el focus en els Mena, que han detectat que arriben a recursos de sensesostre després de complir 18 anys.

