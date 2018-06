L'Audiència de Barcelona confirma l'absolució de Lecha i Rovira per un delicte de lesions

L’Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per Eugenio Zambrano i el sindicat CSI-F contra la sentència del jutjat d'instrucció 16 de Barcelona que absolia les dues regidores de la CUP de Barcelona, Maria José Lecha i Maria Rovira, d’un delicte lleu de lesions. El tribunal ja havia descartat que els fets denunciats contra les dues regidores fossin jutjats pels delictes d'atemptat a l’autoritat, desordres públics, coaccions i un delicte contra la llibertat sindical pels incidents durant una concentració a la Ciutat de la Justícia mentre es jutjava el seu company Josep Garganté.En un comunicat, la CUP ha subratllat que "es tractava d’una denúncia sense fonament" i critica que l’Ajuntament "encara no ha obert cap investigació per un presumpte falsejament de l’acta policial".Els fets es remunten al passat 1 de desembre, quan membres del sindicat CSIF van intentar impedir una roda de premsa de la CUP a la Ciutat de la Justícia. El denunciant, acompanyat d’altres persones del seu sindicat, van impedir que Josep Garganté i el seu advocat, Eduardo Cáliz, fessin declaracions als mitjans de comunicació abans d’entrar al judici, a base de cops, empentes i insults. Segons l'agent, les dues regidores es van dirigir a ell titllant-lo de "portaveu de merda de la Guàrdia Urbana", "policia de merda" i "torturador", amb puntades de peu a les cames i cops baixos a abdomen i costelles.La Fiscalia demanava una multa de 180 euros per a cadascuna i una indemnització al policial local de 245 euros. L'agent reclamava 900 euros de multa i una indemnització de 2.000 euros, mentre que el CSIF volia 2.700 euros de sanció i una ordre d'allunyament de 500 metres durant tres mesos.En la sentència, el tribunal constata que no hi ha cap testimoni "imparcial" ni cap imatge que provi les agressions, i per això manté la presumpció d'innocència de Lecha i Rovira. A això li suma que les imatges mostren un "tumult" i es reconeixen les dues parts, però no s'aprecien els fets denunciats. "La sentència no discuteix la realitat de les lesions, sinó que el que afirma és que no ha quedat provat que fossin causades per les denunciades", assenyala el tribunal.

