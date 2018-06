Així han estat els sis dies de Màxim Huerta com a ministre de Cultura

Sis dies després s'haver pres possessió del càrrec, Màxim Huerta és ja exministre. La condemna per frau fiscal revelada per El Confidencial ha posat punt i final a la carrera més breu breus d'un membre del govern espanyol en democràcia. El periodista i escriptor ha estat el protagonista de la primera crisi que ha hagut d'afrontar el president Pedro Sánchez, una polèmica que ha volgut tancar en qüestió d'hores amb la dimissió del titular de Cultura i Esports . La prioritat ha estat blindar l'executiu d'un desgast en la seva primera setmana d'exercici.La designació de Huerta, l'última peça del govern de Sánchez que es va conèixer públicament, va ser polèmica des del primer minut. Per la seva trajectòria com a tertulià en programes del cor, però també pels seus missatges a través de les xarxes socials en contra de l'independentisme, però també manifestant explícitament el seu desinterès per l'esport. Precisament, la cartera que havia de comandar. Quan semblava que es tancava aquest episodi, Huerta ha topat amb els 218.000 euros que va defraudar a Hisenda a través d'una societat els anys 2006, 2007 i 2008, quan treballava de presentador a El programa de Ana Rosa. La sentència conclou que no es pot apreciar "bona fe" en la seva actuació, per la qual l'any passat va haver de pagar 366.000 euros, un fet que no va comunicar a Sánchez quan li va proposar el càrrec. A continuació, els sis dies de Huerta com a ministre."Desconec el món de l'esport, però l'imagino. El meu respecte". "Menys esport crec que faig de tot". Aquests són alguns dels missatges escrits a Twitter que les xarxes socials van fer revifar quan el dimecres de la setmana passada es va fer públic que Huerta seria ministre de Cultura i Esports. A la polèmica se sumava algunes afirmacions despectives sobre l'independentisme expressades a través de Twitter, motiu pel qual Junts per Catalunya va arribar a demanar que no assumís el càrrec.Per tot això, el flamant ministre es va veure obligat a justificar-se des del primer moment. Via xarxes socials i també públicament. En la seva presa de possessió va assegurar que malgrat que no és esportista i que no li agrada fer esport, es comprometia a "estimar i donar suport a l'esport i a donar suport a tots els esportistes".Havent passat el primer tràngol de l'hemeroteca de les xarxes socials, Huerta va arrencar la seva responsabilitat al capdavant del ministeri amb una visita a la selecció espanyola amb el rei Felip VI per acomiadar-la abans de marxar al Mundial de Rússia. "Gaudiu, gaudiu, gaudiu", va dir durant el seu discurs per motivar els jugadors, que va arribar a definir com a "superherois". També va visitar la Fira del Llibre de Madrid.Durant el cap de setmana va assistir a la final del Roland Garros a París, en el qual Rafa Nadal es va fer amb l'onzè trofeu d'aquest torneig. "Nadal és Espanya, representa els millors valors del país", va dir el ministre.Curt ha estat el seu recorregut pels mitjans de comunicació. La seva primera entrevista la va donar a Ana Rosa Quintana. També va passar per La Sexta Noche.Poc més ha tingut temps de fer Huerta com a ministre. Aquest dimecres la polèmica s'ha desencadenat amb la revelació del frau fiscal que va cometre. La reacció inicial ha estat la d'atrinxerar-se i dir que no dimitiria perquè, defensava, no havia comès cap il·legalitat i, en tot cas, ja havia pagat la multa imposada per Hisenda i estava al corrent dels seus pagaments fiscals. També inicialment des de la Moncloa s'ha dit que les explicacions donades pel ministre estaven "ben fonamentades" i en descartaven la dimissió.Finalment, però, la bola de neu s'ha anat fet gran. Primer, perquè tant Podem com el PP han demanat ràpidament la seva dimissió. Després, l'hemeroteca de Twitter li ha passat factura. "Estar al dia amb Hisenda ja no es porta", deia un dels tuits recuperats per les xarxes socials, que també han fet circular un vídeo del president Sánchez del 2015 en el qual es comprometia a fulminar qualsevol col·laborador seu que cometés frau fiscal. "Si jo tinc a la direcció del meu partit un responsable que crea una societat interposada per pagar la meitat dels impostos que li toca pagar, al dia següent estarà fora", va dir. Ha estat un dit i fet malgrat les reticències inicials. La pressió anava in crescendo i el govern del PSOE no podia donar més marge a l'escàndol."Estimo la cultura i per això em retiro", ha insistit Huerta en la roda de premsa de la seva dimissió, que ha tingut lloc just després de reunir-se amb Sánchez. Lluny de fer autocrítica, ha denunciat haver estat víctima d'una cacera contra el nou govern. En cap cas ha reconegut que hagi comès un frau fiscal i ha al·legat que en aquell moment el que ell va fer estava permès i ho feien tots els periodistes i artistes.

