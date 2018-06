Munté s'ofereix per liderar una llista unitària independentista a Barcelona

"Em trobo cada dia persones que em demanen que evitem que Colau torni a posar-se al capdavant de la nostra ciutat", sosté la candidata

Imatge de campanya de Neus Munté com a candidata a l'alcaldia Foto: PDECat

"Treballaré per liderar una llista transversal amb l'objectiu de la màxima unitat. Soc de sumar, i vinc i pertanyo a una formació política que ha fet llistes unitàries, i ho volem tornar a intentar. Treballaré per sumar amb una candidatura que sigui guanyadora per a Barcelona". Aquest és el missatge principal que ha exposat aquest dimecres Neus Munté, candidata del PDECat a les eleccions municipals del 2019 a la capital catalana, en la conferència que ha ofert al recinte modernista de Sant Pau. La presidenta del PDECat, presentada per l'exconsellera Meritxell Borràs, ha acusat l'alcaldessa Ada Colau d'haver dimitit del càrrec "ja fa un any" i ha alertat contra una victòria de Ciutadans. La candidata no ha fet referència a les primàries que impulsa Jordi Graupera , que va ser convidat a la conferència però que finalment no hi ha assistit.Segons Munté, cal evitar que una formació "profundament contrària als tres més essencuals del país i la ciutat, com són la llengua, la cultura i la convivència", es pugui convertir en la candidatura -probablement encapçalada per Manuel Valls- amb més opcions d'assolir l'alcaldia. "Teixim aliances, anem més lluny i més enllà dels que som ara. El camí de la remuntada es fa connectant, escoltant, amb solvència, amb voluntat, construint un gran equip i eixamplant, per convertir aquest projecte en punt de trobada i confluència de tothom que vulgui sumar i compartir ideals sobre el model de ciutat que sigui treballat, madurat i pensat", ha recalcat l'exconsellera de la Presidència.La dirigent del PDECat ha estat acompanyada de membres del Govern, de la direcció nacional del partit i també d'agents econòmics i socials de la ciutat. No s'ha estalviat crítiques cap a Colau, a qui ha acusat de "deixadesa". "Em trobo cada dia persones que em demanen que evitem que torni a posar-se al capdavant de la nostra ciutat. Massa gesticulacions i ben pocs resultats, temps perdut, deixadesa", ha recalcat Munté, que ha demanat combatre el "comerç il·legal" i "l'ús fraudulent" dels serveis públics de transport. També ha defensat aparcar els "falsos supòsits de superioritat ètica o moral" que, segons ella, ha exhibit l'equip de govern municipal de Barcelona en Comú.Munté ha marcat distàncies amb Colau també en l'apartat de la promoció de la ciutat. "Com a alcaldessa treballaré perquè Barcelona segueixi sent un pol d'atracció de negocis, de fires, de congressos, d'esdeveniments esportius internacionals i de turisme de qualitat. Hem d'aspirar a tot. Volem ser la porta logística del sud d'Europa i, per això, ens cal el corredor del Mediterrani, volem ser capital de les TIC i la internet de les coses, volem ser seu de congressos i fires, volem ser ciutat de cultura, de recerca i coneixement", ha indicat la dirigent nacionalista.La presidenta del PDEcat ha optat pel lema Remuntem, que juga amb el seu cognom. L'acte ha reunit més de 500 persones i ha comptat amb la presència de la plana major del PDECat -Artur Mas, Xavier Trias, Marta Pascal, David Bonvehí- i alguns dels nous consellers, entre els quals Miquel Buch -Interior- i Jordi Puigneró -Polítiques Digitals i Administració Pública-. Més tard s'hi ha incorporat Damià Calvet, titular de Territori i Sostenibilitat. També hi havia alts càrrecs de Palau en l'etapa de Carles Puigdemont, com és el cas de Joan Vidal, que va deixar el càrrec de secretari del Govern el mateix dia que Munté va abandonar la conselleria de Presidència.La candidata ha tingut un record per a Joaquim Forn, home fort del PDECat a l'Ajuntament fins que va ser cridat a files per Puigdemont com a conseller d'Interior. Un taulell ple de material de suport als presos polítics ha estat actiu al recinte de Sant Pau fins que ha arrencat la conferència de Munté. A la conferència també hi ha assistit Jaume Asens, quart tinent d'alcalde de l'Ajuntamet i que s'ha implicat en la defensa dels dirigents de la cúpula del procés que estan empresonats o exiliats."Podrem ser ciutat referent en inclusió social, en reducció de les desigualtats, en suport al comerç de proximitat, en suport a l'esport base i l'esport en edat escolar, en cultura de petit format, en l'atenció a les famílies, a la gent gran i a les persones amb diversitat funcional, protecció dels infants i polítiques de joventut centrades en formació, ocupació, habitatge i equipaments", ha destacat Munté, que ha proposat fixar un salari mínim de ciutat d'acord amb els agents socials i econòmics de la ciutat.En clau de propostes, ha dubtat de l'eficàcia de les superilles, ha optat per defensar l'eficàcia dels "eixos verds" i ha apuntat la necessitat de convertir el tram de Ronda Litoral que passa per davant del Port en una via apte per als ciutadans. "Port, aeroport, Zona Franca i Fira, agrupats entorn al Llobregat, constitueixen una veritable eina de creació massiva. Creació de tota mena d'oportunitats per Barcelona, que no podem de cap manera, desaprofitar", ha recalcat l'exconsellera.L'encarregada d'introduir la conferència ha estat Meritxell Borràs, exconsellera de Governació i amiga de Munté. "És progressista i treballadora. Ho sap aplicar a la feina i als àmbits de gestió. Ho ha fet des del Govern", ha ressaltat Borràs, apartada de la vida política des de l'octubre amb comptadíssimes excepcions. "Cal reactivar la ciutat amb ganes de poder arribar a acords de col·laboració amb els veïns", ha apuntat l'exdirigent del PDECat, que ha emmarcat Colau en l'àmbit de la "protesta".Borràs s'ha referit al problema de l'habitatge, que -segons ella- durant l'etapa de Xavier Trias era culpa de l'Ajuntament i ara és cosa del Govern. "Barcelona necessita una alcaldessa que sigui propera, que sàpiga gestionar i que es tracta de la capital de Catalunya. Amb això no es pot ser equidistant", ha recalcat l'exconsellera.

