Tarragona s'ofereix per acollir refugiats del vaixell «Aquarius»

L’Ajuntament de Tarragona s’ofereix a acollir alguns dels refugiats del vaixell Aquarius que arribaran al port de València. La consellera de Cooperació, Ivana Martínez, obre les portes a aquesta possibilitat i destaca que "Tarragona, com a ciutat acollidora que és, oferim la nostra ciutat a unes persones que estan fugint del seu país per raons humanitàries. No ens podem quedar sense fer res”.En aquest sentit, cal recordar que la ciutat va constituir la Taula Local d’Acollida per coordinar recursos i accions de tots els agents del municipi i on es posa en comú l'acció dels diferents agents implicats. A banda, el consistori va concedir una subvenció a l’Associació Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR de 41.275,5 €. L'ajut es va destinar a l’atenció de les persones refugiades pel conflicte a Síria.

