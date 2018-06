El Govern recupera l'aparell exterior previ a l'aplicació del 155

Nou gest del Govern per recuperar els organismes institucionals escapçats per l'aplicació de l'article 155. El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha anunciat aquest dijous des de Brussel·les la reactivació immediata d'una part de les delegacions a l'estranger que van ser desmantellades pel govern espanyol des del primer moment en què es va aprovar al Senat la intervenció de l'autonomia. Maragall ha triat el seu primer viatge com a conseller del ram per impulsar aquesta mesura, que se suma a l'anunci del fre a liquidació del Diplocat acordat aquest dimarts en la reunió del Govern En concret, el conseller ha concretat que la setmana vinent es tornaran a posar en marxa les delegacions del Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Suïssa i els Estats Units. La supressió de l'estructura exterior de la Generalitat és "inaccceptable i il·legal", segons ha indicat Maragall en una roda de premsa des de la delegació catalana a la capital europea.El conseller d'Acció Exterior ha expressat que, com a màxim, les delegacions reobertes tornaran a estar operatives en un període de "dues o tres setmanes". La intenció del Govern és que hi hagi continuïtat al capdavant de les oficines de representació de la Generalitat. Per aquest motiu, en la "majoria" dels casos -ha detallat el titular del departament-, els delegats cessats pel govern espanyol podran recuperar la feina.Les vuit delegacions que van tancar en virtut del 155 van ser les de París, Londres, Berlín, Viena, Washington, Roma, Lisboa i Copenhaguen. Les sis primeres, de fet, existeixen de fa temps, mentre que el Govern va aprovar el juny de 2015 crear-ne tres de noves, a Lisboa, Rabat (Marroc) i Ciutat del Vaticà, per bé que tan sols s'havia impulsat la portuguesa, fins al moment de la intervenció de la Generalitat. Així mateix, l'exconseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva -ara empresonat a Estremera-, va anunciar un any més tard que, a més d'aquestes tres, projectava set delegacions més per obrir abans del juny de 2017, tot i que ho condicionava a l'aprovació dels pressupostos del 2016, finalment tombats arran de la manca d'entesa amb la CUP.Aquestes noves seus estarien ubicades a Dinamarca, Polònia, Suïssa, Croàcia, Corea del Sud, Mèxic i l'Argentina. Com que els comptes van caure, el Govern va crear per decret tan sols les quatre primeres delegacions, a Copenhaguen, Varsòvia, Ginebra i Zagreb, que estaven ja en marxa a finals de la legislatura passada. Segons la visió del Govern, la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) fa que la Generalitat disposi de capacitat de fer política exterior dins les competències autonòmiques. I, de fet, el nou executiu de Pedro Sánchez ho avala: el ministre Josep Borrell ha admès que les delegacions catalanes "no es poden qüestionar" si no superen la Constitució.El Govern, en tot cas, tenia previst obrir vuit delegacions més de les que finalment es van inaugurar, cinc de les quals fins i tot havien estat aprovades en el consell executiu. Reobrir les dotze delegacions tancades i reprendre les tasques per obrir les vuit pendents, per tant, és un dels punts de l'acord de legislatura que van perfilar Junts per Catalunya (JxCat). Durant la negociació per formar l'executiu, una de les opcions que es van plantejar per esquivar possibles vetos era la de canviar el nom d'aquestes oficines. La llei d'exteriors espanyola subordina l'acció exterior de la Generalitat a la de l'Estat i, en virtut d'aquesta, el TC ja va anul·lar el nom de la conselleria d'Afers Exteriors i el govern espanyol havia recorregut la creació de delegacions catalanes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)