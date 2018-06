«El foraster» torna a TV3

El programa d'èxit de TV3 El foraster tornarà a la graella de la televisió pública catalana a partir de la tardor. Així n'ha informat la cadena en un comunicat publicat a la seva pàgina web, tot apuntant que el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha aprovat avui la contractació d'una nova temporada de l'estimat programa per l'audiència. Aviat començarà el rodatge de la sisena temporada i Quim Masferrer pujarà de nou a la camioneta taronja per conèixer més pobles de Catalunya.

Gràcies per les vostres paraules president @KRLS ! Malauradament el programa d’ahir va ser el darrer. La situació de @tv3cat no permet seguir amb la producció de @elforasterTV3 https://t.co/R6AMMj5Khx — Raimon Masllorens (@RaimonMasllo) 22 de febrer de 2018

Una notícia que arriba després al mes de febrer semblés que ja no tornaria més a l'antena de TV3. El director de Brutal Media, Raimon Masllorens, va contestar una piulada de Carles Puigdemont escrivint: "Gràcies per les vostres paraules president! Malauradament el programa d'ahir va ser el darrer. La situació de TV3 no permet seguir amb la producció".L'últim programa de la cinquena temporada va centrar-se al monestir de Sant Daniel, a Girona, on Quim Masferrer va conviure amb les monges que hi resideixen durant 48 hores. L'episodi va ser molt aplaudit per Carles Puigdemont i també per l'audiència, acumulant un 21,7% de share i 539.000 espectadors.

