Fortes pressions perquè Màxim Huerta dimiteixi

Si alguna cosa va fer caure el govern de Mariano Rajoy va ser el tel de corrupció que envoltava el PP i, per extensió, el consell de ministres. Estrany era el dia en què els mitjans de comunicació no informaven d'un nou cas de presumpta corrupció, o que es feia pública la investigació, imputació o sentència relacionada amb les males pràctiques de la formació conservadora. Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa amb esperit regenerador i ganes de deixar enrere les ombres de l'anterior etapa, però només una setmana després de formar el consell de ministres ha vist com un dels fitxatges estrella, Màxim Huerta, es veia esquitxat per un cas de frau fiscal . L'oposició ja s'hi ha abraonat i el ministre ha anunciat una compareixença aquesta tarda a les 18h davant dels mitjans.En concret, Huerta -segons la informació avançada per El Confidencial - va defraudar 218.000 euros a través d'una societat creada l'any 2006. El ministre de Cultura, periodista amb llarga trajectòria televisiva -primer en clau informativa, després en el camp de l'entreteniment-, va haver de pagar 366.000 euros per compensar el frau, perquè la justícia va indicar que no es podia apreciar "bona fe" en les seves actuacions. La reacció de Huerta ha estat immediata a través de dues entrevistes radiofòniques matinals: ha descartat dimitir i ha negat que hagi comès cap frau."Vull ser clar. Està aclarit, està regularitzat i al corrent. No he defraudat, és un canvi de criteri fiscal", ha assenyalat l'expresentador de televisió en una entrevista a la Cadena SER. Huerta, a banda, ha aclarit que no va informar d'aquestes condemnes a Sánchez quan li va oferir ser ministre perquè les considerava un assumpte privat ja tancat. Segons la seva versió, aquest "canvi de criteri fiscal" va afectar "milers de periodistes, creadors i artistes" que van deixar de cotitzar com si fossin una societat- una opció més avantatjosa per pagar menys impostos- després d'un canvi de criteri d'Hisenda.La Moncloa, segons fonts governamentals citades per Europa Press, considera "solvents" les explicacions del ministre de Cultura i Esports. Un departament, per cert, que aquests dies viu moments agitats per la destitució fulminant del seleccionador espanyol de futbol, Julen Lopetegui, després que es fes públic l'acord per entrenar el Madrid després del Mundial. Huerta havia fet tuits en els quals menyspreava el món de l'esport en el passat, però des que ha assumit el càrrec s'ha fet fotografies al costat dels jugadors de la selecció espanyola de futbol i va assistir a la final de Roland Garros, en la qual Rafa Nadal va obtenir l'onzè triomf de la seva carrera.El primer en demanar explícitament la dimissió de Huerta ha estat Pablo Iglesias, líder de Podem. "Ha de plegar de manera immediata", ha recalcat Iglesias des dels passadissos del Congrés dels Diputats. En cas que el ministre decidís seguir en el càrrec, segons el secretari general de Podem, hauria de ser Sánchez qui el destituís perquè "Espanya no es pot permetre" que el nou executiu "tingui ministres reprovats com li passava a Rajoy. "No anem a encoratjar comportaments que recorden els del PP", ha insistit Iglesias, que la setmana passada ja alertava el nou president espanyol que havia oblidat molt ràpid els suports que havia rebut en la moció de censura.El PP, encara trastocat per la pèrdua del poder, tampoc s'ha estat callat. El coordinador general de la formació, Fernando Martínez Maíllo, ha retret a Huerta que no hagi dimitit i ha plantejat el dubte sobre "quina autoritat tindrà" el govern espanyol a l'hora de demanar a tots els ciutadans que paguin les quantitats pertinents a Hisenda. Xavier García Albiol, sempre contundent, li ha dit "caradura" al ministre.Ciutadans, per la seva banda, ha demanat la compareixença urgent del titular de Cultura. "Davant unes afirmacions d'aquesta gravetat han de donar explicacions. El més sensat és que vagi al Congrés i doni tota la informació necessària sobre els fets", ha recalcat Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans, en roda de premsa.

