Màxim Huerta evita l'autocrítica i atribueix la dimissió a una cacera contra Sánchez

Primera crisi de govern per a Pedro Sánchez. Màxim Huerta, a qui el flamant president espanyol havia confiat el ministeri de Cultura i Esport, ha anunciat la seva dimissió aquest dimecres a la tarda en roda de premsa. El mediàtic periodista s'ha vist acorralat per un cas de frau fiscal, destapat aquest mateix matí per El Confidencial . Concretament, Huerta va defraudar 218.000 euros a través d'una societat creada l'any 2006. La seva renúncia, que ha arribat menys d'una setmana després del nomenament, el converteix en el ministre amb el càrrec més breu de la democràcia espanyola.Malgrat assegurar que la seva situació ja està normalitzada - motiu pel qual ha descartat dimitir a primera hora - l'oposició no ha donat per bones aquestes explicacions i ha pressionat Sánchez per forçar la dimissió. De fet, tècnics d'Hisenda també han contradit la versió inicial del ministre. Tot i això, Huerta ha mantingut en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació que "està al corrent" de tots els seus pagaments. "No és una condemna per frau, és una multa per perdre una demanda en què volia reclamar els meus drets", justifica."No importa que jo no hagi comès cap frau fiscal, el que importa és el bombardeig i l'atac que va contra mi i el projecte de regeneració i transparència de Pedro Sánchez", ha assegurat el ja exministre de Cultura, que ha evitat en tot moment fer autocrítica. "No ho permetré", ha sentenciat. En aquest sentit, ha denunciat una "cacera" mediàtica que, sustenta, va contra l'executiu socialista per "trencar" les seves aspiracions de govern.Huerta ha atribuït el seu pas al costat al seu "amor" per la cultura i al seu respecte per la "transparència política", tot i insistir que no hi ha res "tèrbol" que envolti el seu cas amb Hisenda.El periodista, amb llarga trajectòria televisiva -primer en clau informativa, després en el camp de l'entreteniment-, va haver de pagar 366.000 euros per compensar el frau, perquè la justícia va indicar que no es podia apreciar "bona fe" en les seves actuacions.Huerta, a banda, ha aclarit que no va informar d'aquestes condemnes a Sánchez quan li va oferir ser ministre perquè les considerava un assumpte privat ja tancat. El líder del PSOE va arribar a la Moncloa amb esperit regenerador, com a contrapunt de la corrupció sistèmica del PP, i amb ganes de deixar enrere les ombres de l'anterior etapa.El primer en demanar explícitament la dimissió de Huerta ha estat Pablo Iglesias, líder de Podem. "Ha de plegar de manera immediata", ha recalcat Iglesias des dels passadissos del Congrés dels Diputats. En cas que el ministre hagués decidit seguir en el càrrec, segons el secretari general de Podem, hauria de ser Sánchez qui el destituís perquè "Espanya no es pot permetre" que el nou executiu "tingui ministres reprovats com li passava a Rajoy. "No anem a encoratjar comportaments que recorden els del PP", ha insistit Iglesias, que la setmana passada ja alertava el nou president espanyol que havia oblidat molt ràpid els suports que havia rebut en la moció de censura.El PP, encara trastocat per la pèrdua del poder, tampoc s'ha estat callat. El coordinador general de la formació, Fernando Martínez Maíllo, ha retret a Huerta que no hagués dimitit encara i ha plantejat el dubte sobre "quina autoritat tindrà" el govern espanyol a l'hora de demanar a tots els ciutadans que paguin les quantitats pertinents a Hisenda. Xavier García Albiol, sempre contundent, li ha dit "caradura" al ministre.Ciutadans, per la seva banda, ha demanat la compareixença urgent del titular de Cultura. "Davant unes afirmacions d'aquesta gravetat han de donar explicacions. El més sensat és que vagi al Congrés i doni tota la informació necessària sobre els fets", ha recalcat Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans, en roda de premsa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)