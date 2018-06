​Un manter queda estès a terra durant una batuda de la Guàrdia Urbana de Barcelona

No son funcionarios son mercenarios.

La ambulancia tarda más de 20'. Si él hombre fuera blanco ya estaría aquí.

La GUB calienta el ambiente para justificar su violencia en una redada racista del día a día con los Manteros. #PareudePararme #PareuDePegarme @sindicatomanter pic.twitter.com/1yfjHLTbkA — Tras La Manta (@TrasLaManta) 13 de juny de 2018

Un manter ha quedat estès a terra aquest dimecres a la plaça de Catalunya de Barcelona durant una batuda de la Guàrdia Urbana contra el top manta. El jove ha resultat ferit i ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital del Mar. L'Ajuntament i el col·lectiu Tras la Manta, que fa de suport als venedors ambulants, han discrepat sobre algunes de les circumstàncies que han envoltat els fets.Segons han explicat afonts municipals, el venedor hauria ensopegat sol mentre corria durant la batuda i hauria caigut. Per contra, des del col·lectiu Tras la Manta s'assegura que ha estat empès per la policia, i que per això ha acabat a terra. "Els testimonis diuen que l'ha empès la policia", ha afirmat a aquest diari Victoria Columba, membre de Tras la Manta.El col·lectiu també ha assegurat a través de Twitter que el manter ha estat "inconscient" i que l'ambulància ha tardat "més de 20 minuts" en arribar. Columba ha arribat poc després dels fets. "Quan hem arribat, estava inconscient. Després obria els ulls", ha concretat. Malgrat que a les imatges un cordó policial envoltava el manter sense que ningú l'atengués, Columba ha explicat que la policia ha deixat passar un altre manter i un advocat. L'han estat "animant" i és quan ha obert els ulls.ha contactat amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha concretat que l'ambulància ha tardat 15 minuts en arribar des que ha rebut l'alerta de la mateixa Guàrdia Urbana, i que "en tot moment estava conscient" mentre ha estat atès pels serveis mèdics. El SEM ha traslladat el manter amb pronòstic lleu fins a l'Hospital del Mar.El jove ha ingressat al centre sanitari i a mitja tarda estava a l'espera de diverses proves mèdiques, han agregat des de l'hospital. Diverses de les fonts consultades han apuntat que el jove s'hauria fet mal al cap, i Tras la Manta ha agregat que també li costava caminar.

